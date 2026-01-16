FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAININGAFP
مفاجأة عن إصابة مبابي .. أربيلوا : رودريجو لن يلعب أمام ليفانتي وأكاديمية كاستيا هي الأفضل في العالم!

تصريحات المدرب المؤقت لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

كشف ألفارو أربيلوا المدير الفني المؤقت لريال مدريد، عن مفاجأة سارة لعشاق الفريق، بخصوص جاهزية النجم الفرنسي كيليان مبابي قبل مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني.

مبابي يعاني مؤخرًا من إصابة في الركبة، جعلته يغيب عن الفريق بمباراتي ريال بيتيس في الدوري الإسباني وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر، قبل العودة للمشاركة أمام برشلونة لمدة 14 دقيقة في المباراة النهائية.

إصابة الفرنسي تفاقمت بسبب تحامله على نفسه ضد برشلونة، ليغيب أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وهي المواجهة التي خسرها فريقه 3/2، لتظهر أنباء من صحيفة "ليكيب" حول خروجه من قائمة ليفانتي، ولكن تصريحات أربيلوا تأتي عكس ذلك تمامًا.

    ماذا قال أربيلوا عن مبابي؟

    المدرب الذي جاء بشكل مؤقت خلفًا لتشابي ألونسو قال للصحفيين:"إنه يتحسن وفي حالة جيدة، وسيتواجد في قائمة الفريق أمام ليفانتي".

    وأما عن الجاهزية البدنية عمومًا والخروج من كأس الملك:"لدي فكرة عن كل ما يقال، لو أراد أحد أن يفسر كلماتي كانتقاد لتشابي ألونسو فلن يتمكن من القيام بذلك، ما حدث أمام ألباسيتي كان نقصًا في الأفكار، وهناك بعض الجوانب البدنية التي يعتبر المسؤول عنها الآن هو أنا مع أنطونيو بينتوس المعد البدني".

    وأضاف:"من الطبيعي أن أكون مسؤولًا عن ذلك بطبيعة عملي كمدرب لريال مدريد، سأعمل مع بينتوس لاستعادة أفضل نسخة من اللاعبين".

    وفي سياق متصل تحدث أربيلوا عن جاهزية الجناح البرازيلي رودريجو أمام ليفانتي، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتدرب لذلك لن يكون متاحًا.

    العمل مبكرًا في كاستيا

    أربيلوا دافع عن أكاديمية كاستيا الخاصة بريال مدريد، وقال عنها:"لقد قرأت الكثير من الانتقادات الموجهة لها، ولكن بالنسبة لي فإنها الأفضل في العالم".

    وعن دخوله العمل في الساعة 6:57 صباحًا:"تشعرون بالدهشة لأنكم لم تروني وأنا أدخل العمل مع فريق كاستيا، أدخل مبكرًا بشكل معتاد، أحاول العمل لساعات طويلة ولا أمانع القيام بذلك في دوري الجديد من أجل الفوز بالبطولات".

    رد فعل جماهير سانتياجو برنابيو على خسارة كأس السوبر والخروج من كأس الملك:"أحترم آراء الجماهير كثيرًا، أتفهم أنهم يشعرون بالألم وخيبة الأمل، لكني سأطلب منهم الدعم، على مدار تاريخ النادي الممتد لـ123 عامًا، لم نحصل على ألقاب سوى بمساعدة الجماهير، كما قال خوانيتو ذات مرة إن 90 دقيقة في البرنابيو وقت طويل للغاية".

  • دور بيلينجهام مع أربيلوا

    مدرب ريال المؤقت قال عن لاعب الوسط الإنجليزي:"لقد تدربنا بضعة أيام، وعندما اقتربت منه عرفت معدنه كلاعب، يجب أن يحصل على دور قيادي في الفريق، أحب اللاعبين الذين لديهم قدرة كبيرة على الحركة".

    وأوضح:"وجوده معنا يمنحنا القدرة على خلق المزيد من الفرص والبناء من الخلف، كما يستطيع الوصول إلى منطقة الجزاء بسرعة جيدة".

    وأما عن هدوء أربيلوا في مواجهة ألباسيتي الماضية:"في كاستيا لا أحتاج لرفع صوتي حتى يسمعني أي شخص من حولي، ولكن في ملعب كارلوس بيل، من الصعب على أي لاعب أن يسمعني، لذلك حاولت التركيز على عملي الأساسي وهو التحدث إليهم خلال الأسبوع، بالتأكيد أفضل القدرة على التواصل وإجراء التعديلات بشكل فوري، لكنهم لم يتمكنوا من سماعي".

    ما التالي لريال مدريد؟

    سيكون على ألفارو أربيلوا تجاوز هذه الكبوة التي يعيشها ريال سريعًا، الفريق لا يزال أمامه الكثير للقتال عليه رغم الخروج من كأس ملك إسبانيا وخسارة السوبر المحلي أمام برشلونة.

    ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بـ45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ولديه الفرصة للتعويض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما تبقى من موسم 2025/2026.

    الفريق سيلعب يوم السبت 17 يناير الجاري أمام ليفانتي على ملعب سانتياجو برنابيو، ويلتقي بعدها موناكو في إطار دوري أبطال أوروبا، وهي مسابقة أخرى لا يزال يحتفظ فيها ريال بحظوظه، ويحتل المركز السابع بـ12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر بعد 6 جولات.

