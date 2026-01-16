Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
أحمد فرهود

مفاجأة غير متوقعة.. جوهرة برشلونة يصدم هانزي فليك ويفسخ عقده بـ"الشرط الجزائي"

فليك كان يضع عليه الكثير من التطلعات مستقبلًا..

شهد العملاق الكتالوني برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الجمعة؛ وذلك بعد ساعات قليلة للغاية من تأهُل الفريق الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

برشلونة تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك؛ بعدما حقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء على راسينج سانتاندير، مساء أمس الخميس.

فوز العملاق الكتالوني على راسينج، في دور الـ16 من بطولة الكأس؛ جاء بأقدام كل من مهاجمه الإسباني فيران توريس، ومواطنه الجوهرة الشابة لامين يامال.

    جوهرة برشلونة يفسخ عقده بـ"الشرط الجزائي"

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء اليوم الجمعة، فسخ أحد جواهر العملاق الكتالوني برشلونة، عقده مع النادي.

    جوهرة برشلونة الذي فسخ عقده؛ هو الإسباني الشاب درو فيرنانديز، الذي يجيد في مركزي صناعة اللعب والجناح.

    الصحيفة كشفت عن أن درو، قام بدفع قيمة "الشرط الجزائي" في عقده مع برشلونة؛ والذي يُقدر بـ6 ملايين يورو، ليصبح لاعبًا حرًا.

    وأشارت الصحيفة إلى أن قيام اللاعب بهذه الخطوة؛ جاء بعد تلقيه العديد من العروض المغرية، التي يدرسها في الوقت الحالي.

    محاولة أخيرة من برشلونة مع درو فيرنانديز

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "سبورت" مساء اليوم الجمعة، أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ كان يريد تجديد عقد جوهرة الفريق الإسباني درو فيرنانديز، بمجرد بلوغه الـ18 عامًا.

    وأشارت الصحيفة إلى أن درو، أكمل عامه الثامن عشر بالفعل، يوم 12 يناير 2026 - أي قبل 4 أيام -؛ ولكنه فاجأ الجميع داخل برشلونة، بفسخ عقده.

    وأضافت: "الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق البرشلوني، علم بخبر فسخ اللاعب الشاب عقده اليوم؛ حيث أخبر من حوله، أنها أكبر خيبة أمل في حياته".

    وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يستسلم، وسيقوم بمحاولة أخيرة مع درو؛ لإقناعه بالتراجع عن قراره، والتوقيع على عقود جديدة مع النادي.

    أرقام درو فيرنانديز مع فريق برشلونة الأول

    درو فيرنانديز يُعد من أبرز المواهب الشابة في نادي برشلونة؛ حيث ضمه المدير الفني الألماني هانزي فليك، لقائمة العديد من مباريات الفريق الأول في الموسم الرياضي الحالي.

    وشارك درو في 5 مباريات بالفعل، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ بواقع 148 دقيقة في مختلف المسابقات.

    وخلال الدقائق التي شارك فيها؛ قدّم هذا الموهوب الإسباني البالغ من العمر 18 سنة، تمريرة حاسمة وحيدة "أسيست".

    هذه التمريرة؛ جاءت في فوز العملاق الكتالوني على أولمبياكوس اليوناني (6-1)، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    مشوار نادي برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم يواصل تألقه، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ خاصة في المسابقات المحلية.

    و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة من 16 انتصارًا وتعادل في 19 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".

    أيضًا.. توّجت كتيبة فليك، بلقب كأس السوبر الإسباني على الأراضي السعودية؛ وذلك بعد اكتساح أتلتيك بيلباو (5-0) في المربع الذهبي، ثم الفوز (3-2) على ريال مدريد في المباراة النهائية.

    كما صعد العملاق الكتالوني إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي؛ منتظرًا ما ستسفر عنه القرعة، خلال الأيام القادمة.

    وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. يُعاني نادي برشلونة نسبيًا؛ حيث يحتل "المركز الخامس عشر" برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.

    ويحتاج برشلونة الفوز في آخر جولتين؛ من أجل تعزيز فرصته في التأهُل الأوروبي المباشر إلى دور ثمن النهائي، دون الاضطرار إلى خوض "الملحق".

