مفاجأة | "لم يرفض الهلال كما يردد البعض!" .. كواليس مفاوضات فيكتور أوسيمين وطلب اللاعب من فهد بن نافل

أسرار جديدة في صفقة أوسيمين المحتملة..

لأسابيع عديدة.. لم يكن هُناك حديث بين جمهور نادي الهلال؛ إلا صفقة التعاقد مع النجم فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، والذي لعب مع جلطة سراي "معارًا" في 2024-2025.

الهلال فاوض أوسيمين على مدار الأسابيع الماضية بالفعل؛ على أمل حسم الصفقة رسميًا، ومشاركة اللاعب معه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 - المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية -.

لكن.. الزعيم الهلالي فشل في حسم الصفقة؛ وسط مزاعم إعلامية أن اللاعب كان يضع شروطًا تعجيزية، في كل مرة تتواصل فيها الإدارة معه.