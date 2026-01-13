مفاجأة | "اللجنة التنفيذية ترفض صفقة عبدالله الحمدان" .. النصر مهدد بعقوبات قاسية على طريقة محمد كنو

وللإجابة على سؤال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف؛ تحدث القانوني يعقوب المطير عن صفقة تعاقد النصر مع النجم الدولي عبدالله الحمدان، بعد أزمة الرئيس التنفيذي البرتغالي خوسيه سيميدو واللجنة التنفيذية بالنادي.

المطير كشف في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، عن أن العقد يصبح ملزمًا؛ بمجرد توقيع الرئيس التنفيذي، وفقًا للوائح والقوانين.

وأشار المطير إلى أن النصر، إذ لم يقم بتنفيذ عقده مع الحمدان؛ سيكون أمام أمرين لا ثالث لهما في الفترة القادمة، و هما:

* أولًا: حل الأمر "وديًا" مع اللاعب.

* ثانيًا: الدخول في "منازعات قانونية" مع اللاعب.

وأكد القانوني الرياضي أن دخول النصر، في "منازعات قانونية" مع الحمدان؛ قد يعني إعادة سيناريو النجم الدولي محمد كنو، من جديد.

كنو وقع للنصر في يناير 2022، بعد دخوله "الفترة الحرة" من عقده مع فريقه الحالي الهلال؛ قبل أن يتراجع عن موقفه وقتها، ويقوم بالتجديد للزعيم.

هُنا.. تعرض نادي الهلال لعقوبة الحرمان من التعاقدات لـ"فترتي تسجيل"؛ مع إيقاف كنو نفسه، لمدة 4 أشهر كاملة.

واختتم يعقوب المطير تصريحاته؛ بالقول: "النصر قد يتعرض لعقوبة الحرمان من التعاقدات (فترتين)، مع إلزامه بدفع كامل قيمة عقد الحمدان؛ إذا تم التراجع عن الصفقة، بعد توقيع الرئيس التنفيذي".