Abha v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

مفاجأة | "اللجنة التنفيذية ترفض صفقة عبدالله الحمدان" .. النصر مهدد بعقوبات قاسية على طريقة محمد كنو

مستجدات غير متوقعة في صفقة عبدالله الحمدان..

يبدو أن صفقة تعاقد نادي النصر، مع النجم الدولي عبدالله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ ستُشعل أزمة قانونية كبيرة، داخل قلعة العالمي.

الحمدان في "الفترة الحرة" من عقده مع الهلال حاليًا؛ الأمر الذي دفع النصر للتفاوض معه، من أجل الحصول على توقيعه بشكلٍ رسمي.

  • اللجنة التنفيذية للنصر ترفض صفقة عبدالله الحمدان

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، توقيع النجم الدولي عبدالله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ على عقود الانتقال إلى نادي النصر، بالفعل.

    الشنيف قال عبر برنامجه "دورينا غير"، مساء يوم الثلاثاء: "المعلومات تؤكد أن الحمدان، وقع على عقود انتقاله للنصر، مع البرتغالي خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي".

    وفجّر الشنيف مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أن اللجنة التنفيذية بنادي النصر رفضت صفقة الحمدان، دون إيضاح الأسباب.

    وتساءل الإعلامي الرياضي؛ بشأن ما إذا كانت العقود الموقعة بين الحمدان وسيميدو "مُلزمة أم لا"، بعد رفض اللجنة التنفيذية للصفقة.

    • إعلان

  • النصر مهدد بعقوبات قاسية على طريقة محمد كنو

    وللإجابة على سؤال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف؛ تحدث القانوني يعقوب المطير عن صفقة تعاقد النصر مع النجم الدولي عبدالله الحمدان، بعد أزمة الرئيس التنفيذي البرتغالي خوسيه سيميدو واللجنة التنفيذية بالنادي.

    المطير كشف في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، عن أن العقد يصبح ملزمًا؛ بمجرد توقيع الرئيس التنفيذي، وفقًا للوائح والقوانين.

    وأشار المطير إلى أن النصر، إذ لم يقم بتنفيذ عقده مع الحمدان؛ سيكون أمام أمرين لا ثالث لهما في الفترة القادمة، وهما:

    * أولًا: حل الأمر "وديًا" مع اللاعب.

    * ثانيًا: الدخول في "منازعات قانونية" مع اللاعب.

    وأكد القانوني الرياضي أن دخول النصر، في "منازعات قانونية" مع الحمدان؛ قد يعني إعادة سيناريو النجم الدولي محمد كنو، من جديد.

    كنو وقع للنصر في يناير 2022، بعد دخوله "الفترة الحرة" من عقده مع فريقه الحالي الهلال؛ قبل أن يتراجع عن موقفه وقتها، ويقوم بالتجديد للزعيم.

    هُنا.. تعرض نادي الهلال لعقوبة الحرمان من التعاقدات لـ"فترتي تسجيل"؛ مع إيقاف كنو نفسه، لمدة 4 أشهر كاملة.

    واختتم يعقوب المطير تصريحاته؛ بالقول: "النصر قد يتعرض لعقوبة الحرمان من التعاقدات (فترتين)، مع إلزامه بدفع كامل قيمة عقد الحمدان؛ إذا تم التراجع عن الصفقة، بعد توقيع الرئيس التنفيذي".

  • Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    مسيرة عبدالله الحمدان مع عالم الساحرة المستديرة

    المهاجم الدولي عبدالله الحمدان البالغ من العمر 26 سنة، أحد أبناء نادي الشباب؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي.

    وقبل الصعود للفريق الأول.. خاض الحمدان تجربة احترافية في الفئات السنية لنادي سبورتنج خيخون الإسباني؛ وذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.

    وانتقل المهاجم الدولي إلى نادي الهلال نهائيًا، في صيف عام 2021؛ حيث لعب 144 مباراة رسمية مع الفريق الأول، منذ ذلك الوقت.

    وسجل عبدالله الحمدان 13 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال المباريات الـ144 بقميص الزعيم الهلالي؛ إلى جانب التتوّيج بـ9 ألقاب رسمية، حتى الآن.

    أبرز ألقاب الحمدان مع الهلال؛ هي دوري أبطال آسيا 2021، بالإضافة إلى ثلاثية الدوري السعودي للمحترفين.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

    24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الهلال crest
الهلال
الهلال
0