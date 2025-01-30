مفاجأة | الأهلي المستفيد! .. الهلال يتجاهل فينيسيوس جونيور ويخطط لضم نجم آخر من ريال مدريد

من الآن وحتى الصيف القادم؛ ستكون هُناك العديد من الأخبار بشأن صفقات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وخاصة الهلال.

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التركيز مع الهلال سيكون أمرًا طبيعيًا؛ بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.

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الهلال وقع في "المجموعة الثامنة" ببطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ إلى جانب كل من "ريال مدريد، رد بول سالزبورج وباتشوكا".

وحسب جميع التقارير المحلية والعالمية، سيتعاقد الزعيم الهلالي مع أسماء كبرى، لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل المونديال؛ خاصة بعد فسخ عقد جناحه نيمار دا سيلفا جونيور، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".