Getty/GOAL
ترجمه
معسكر مرشح رئاسة برشلونة يؤكد أن هاري كين "مهتم" بالانتقال من بايرن ميونيخ
مستقبل كين لم يتحدد بعد
لا يزال كين يتألق في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ ويواصل تسجيل الأهداف للعملاق البافاري. سجل اللاعب الدولي الإنجليزي 28 هدفًا في 23 مباراة فقط في الدوري حتى الآن هذا الموسم، في محاولة منه لتحطيم الرقم القياسي الشهير الذي سجله ليفاندوفسكي. أدت إنجازاته التهديفية إلى تكهنات بأن برشلونة يرغب في ضمه إلى كامب نو في نهاية الموسم. ينتهي عقد كين الحالي مع بايرن ميونيخ في عام 2027 ولم يتم الاتفاق على تمديده بعد. يقال إن بايرن ميونيخ "مقتنع" بأن كين سيبقى، ولكن حتى يتم التوصل إلى اتفاق، من المرجح أن تستمر التكهنات حول مستقبله.
قال فيلاجوانا إن كين سيكون مناسبًا تمامًا لبرشلونة. وقال لـ ESPN: "أعتقد أنه لاعب سيكون مناسبًا تمامًا، بانتظار وضعه التعاقدي: إنه هاري كين. كين هو مهاجم وسط يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا. إنه مهاجم قادر على التراجع للربط مع زملائه. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومُنهي. إنه لاعب يضفي حركة على الملعب. كما أنه يؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع الفرق إلى الخلف. سيضيف قيمة كبيرة إلى لعب برشلونة".
- AFP
"نعتقد أنه قد يكون مهتمًا"
أثار مدير حملة فيلاجوانا، جوردي كودينا، المزيد من التكهنات حول انتقال محتمل، بإصراره على وجود اتصالات مع كين. وقال لموندو ديبورتيفو: "كما أوضحنا قبل أيام، قمنا - ليس شخصياً، ولكن من خلال أشخاص يتصرفون نيابة عنا - بإجراء محادثات وما إلى ذلك، ونعتقد أن اللاعب قد يكون مهتمّاً. في الواقع، أعتقد أن عدداً لا يحصى من اللاعبين سيكونون على استعداد للتحدث والانضمام إلى برشلونة إذا اتصل بهم النادي.
"هاري كين، كما أوضحنا في اليوم السابق، هو لاعب يتمتع بقدرة ممتازة على الربط بين الخطوط. إنه هداف. إنه لاعب ذو خبرة مثبتة. أنا مقتنع تمامًا بأن هاري كين سيتناسب تمامًا مع أسلوب لعب برشلونة.
"من هنا، هناك عدة أمور يجب أن تحدث. أحدها هو أن نصل إلى هناك، وأن نرى بالفعل كيف يسير النادي وكيف هي أوضاعه المالية، لأنني للأسف أعتقد أنه قد يكون في حالة أسوأ مما يُقال لنا. وبعد ذلك، علينا التفاوض مع ناديه ومعه، وهو ما أعتقد أنه الجزء الأسهل".
برشلونة "بحاجة ماسة إلى مهاجم وسط"
كما سلط كودينا الضوء على حاجة برشلونة إلى التعاقد مع مهاجم وسط في الصيف. من المتوقع أن يغادر المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي عندما ينتهي عقده، ويقول كودينا إن برشلونة سيحتاج إلى بديل للاعب البالغ من العمر 37 عامًا.
وأضاف: "نعتقد أن الفريق بحاجة ماسة إلى مهاجم وسط، خاصة أنه من المرجح ألا يبقى ليفاندوفسكي. لذا، إذا لم يبق ليفاندوفسكي، فسنحتاج بالتأكيد إلى مهاجم وسط".
"نظرًا لخصائص الفريق وتشكيلته، قد تكون هناك خيارات مختلفة. نحن بحاجة ماسة إلى مدافع وسط. في الوقت الحالي، لدينا بعض المدافعين المتميزين، ولكن ربما نفتقد نوعًا آخر من اللاعبين لتكملة التشكيلة. ورأيي الشخصي هو أننا بحاجة إلى تعزيز مركز الظهير".
- Getty Images Sport
الكلاسيكي التالي لكين
سُئل كين مؤخرًا عن شائعات انتقاله إلى برشلونة، فأكد أنه لا يعلم شيئًا عن ذلك، قائلاً: "لم أسمع أي شيء عن هذا الأمر. والدي وأخي يتوليان كل شيء، لكنهما لم يخبرا لي بأي شيء. كما قلت من قبل، أنا سعيد جدًا هنا في بايرن. أنا أركز على هذا الموسم ووقتي في بايرن. أعتبر ذلك مجاملة".
يركز المهاجم حاليًا على مباراة مهمة أخرى لبايرن ميونيخ، حيث يواجه العملاق البافاري دورتموند في مباراة قمة الدوري الألماني يوم السبت.
إعلان