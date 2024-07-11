معركة ليفربول في كوبا أمريكا .. دياز يقود كولومبيا للمجد ونونيز عليه التعلم من واتكينز!

قمة بألوان الريدز في الولايات المتحدة

موقعة خاصة بألوان ليفربول، شهدتها مباراة نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بين أوروجواي وكولومبيا، انتهت بخسارة أحد نجوم الريدز ودخوله في مشاجرة عنيفة مع الجماهير.

الحديث هنا عن داروين نونيز، الخاسر الأكبر في هذه المباراة، الذي خرج مع بلاده من الكوبا بعد الخسارة بهدف نظيف أمام كولومبيا بهدف سجله جيفرسون ليرما في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وهو ما يصب في مصلحة لويس دياز، زميله الكولومبي في ليفربول، الذي تمتع بليلة مختلفة تمامًا، جعلته على بٌعد خطوة من تحقيق المجد مع منتخب بلاده.

من المؤكد أن المدرب آرني سلوت تابع هذه المباراة عن كثب، ليعرف ما ينتظره في هجوم الريدز الموسم القادم، لذلك دعونا نلقي نظرة على ما قدمه هذا الثنائي في قمة كولومبيا وأوروجواي..