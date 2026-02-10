Goal.com
أحمد فرهود

معركة الاغتيال النفسي: لامين يامال تحت الحصار المدريدي.. "من المنشطات واستغلال الأقزام إلى واقعة الاعتداء الجنسي"

هل نحن أمام محاولات للقضاء على "خليفة ميسي" في برشلونة مبكرًا؟!..

بينما تنشغل شاشات العالم، بمراقبة سحر قدميه اللتين لا تعرفان الرهبة؛ تدور في كواليس "المطابخ الإعلامية" بالعاصمة الإسبانية مدريد، معركة من نوع آخر ضد جوهرة نادي برشلونة لامين يامال.

يامال الذي يبلغ من العمر 18 سنة فقط؛ أصبح "أيقونة برشلونة" - الغريم التاريخ للعملاق العاصمي ريال مدريد -، في وقتٍ قياسي للغاية.

تحوُل يامال إلى "أيقونة كروية" لبرشلونة، في هذا الوقت القياسي، بالإضافة إلى تألُقه الكبير فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ يبدو أنه أزعج خصومه، الذين بدأوا يستهدفونه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة؛ استعراض ما يُمكن تسميته بـ"استراتيجية الاغتيال النفسي"، ضد لامين يامال..

    الزج باسم لامين يامال في واقعة "اعتداء جنسي"

    سنبدأ حديثنا عن "استراتيجية الاغتيال النفسي"، ضد جوهرة نادي برشلونة لامين يامال؛ من أحدث الوقائع التي تم نشرها عبر وسائل الإعلام المدريدية، خلال الساعات القليلة الماضية.

    صحيفة "ABC"  كشفت عن تورط فاتينيو جونيور، شقيق النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي، جناح نادي برشلونة المُعار إلى موناكو الفرنسي؛ في قضية "اعتداء جنسي"، ضد فتاة هولندية.

    وحسب الصحيفة؛ قام شقيق فاتي بالاعتداء على هذه الفتاة، بعد أن قضى سهرة في "ملهى ليلي" ببرشلونة.

    والمثير في الأمر؛ هذه الصحيفة زجت باسم يامال في القضية بشكلٍ مفاجئ، عندما زعمت أن "الاعتداء الجنسي" تم في منزله.

    إلا أن مصادر في نادي برشلونة وشرطة كتالونيا - وفقًا لصحيفة "آس" -؛ نفت أن يكون "الاعتداء الجنسي" ضد الفتاة الهولندية، تم في منزل يامال.

    وإقحام اسم لامين يامال في قضية خطيرة بهذا الشكل، بالتزامن مع توهج اللاعب فوق أرضية المستطيل الأخضر حاليًا؛ ربما يُثير الكثير من علامات الاستفهام، بشأن محاولات النيل منه والتأثير على مستواه.

    طبيب ريال مدريد وتهمة "المنشطات" ضد لامين يامال

    قبل "الاعتداء الجنسي"؛ نتذكر الكثير من الوقائع التي استهدفت لامين يامال، جوهرة فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    أبرز هذه الوقائع؛ عندما قام طبيب نادي ريال مدريد السابق وقتها نيكو ميهيتش - الذي عاد لمنصبه مطلع 2026 -، باتهام يامال وعدد من نجوم برشلونة بـ"تناول المنشطات".

    ميهيتش زعم أن ضمادات معصم اليد، التي يرتديها يامال وعدد من نجوم برشلونة في المباريات؛ هدفها إخفاء تناولهم المنشطات عبر الوريد.

    ويقول طبيب ريال مدريد عن ذلك: "إذا كنت تريد الوصول إلى الأوردة بشكلٍ أسهل؛ فهي عبر المعصمين".

    وتزامنت هذه الاتهامات، مع تألُق برشلونة تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ وخطفه البطولة تلو الأخرى، من العملاق العاصمي ريال مدريد.

    برشلونة خطف الثلاثية المحلية "الدوري الإسباني، كأس الملك والسوبر"، من كتيبة ريال مدريد، في الموسم الرياضي الماضي.

    اتهام لامين يامال باستغلال "الأقزام" في حفل عيد ميلاده

    أيضًا.. لا يُمكن نسيان الضجة التي صاحبت احتفال لامين يامال، جوهرة نادي برشلونة، بعيد ميلاده "الثامن عشر".

    وقتها.. نشر برنامج "إل شيرينجيتو"، والذي يقدّمه الإعلامي - صاحب الميول المدريدية - جوسيب بيدريرول، صور ومقاطع فيديو؛ تظهر عددًا من الأشخاص قصار القامة "أقزام"، وهم يدخلون منزل يامال لحضور الحفل.

    وتم اتهام يامال باستخدام هؤلاء الأشخاص، لتقديم بعض الفقرات الساخرة في حفل عيد ميلاده؛ وهو ما يتنافى مع القوانين في إسبانيا.

    ورغم أن بعض الأشخاص قصار القامة، من الذين حضروا حفل يامال، نفوا أن يكون جوهرة برشلونة قد أساء معاملتهم أو استخدمهم في فقرات ساخرة؛ إلا أن الإعلام المدريدي، ظل يهاجم اللاعب لفترة طويلة.

    ويبدو أن الإصرار على مهاجمة يامال، في هذه الواقعة بالذات، رغم نفي أصحاب الشأن لتعرضهم لمعاملة سيئة؛ كان هدفه هو تشويه سمعة جوهرة برشلونة، في وقت يقوم فيه ببناء "هالة" لنفسه بوقتٍ قياسي.

    واقعة "الشورت" التي فتحت باب السخرية ضد لامين يامال

    كذلك.. لا نستطيع أن ننسى "التنمر" ضد لامين يامال، جوهرة فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ وذلك في واقعة "الشورت" الشهيرة.

    وظهر يامال في عديد من مباريات برشلونة، وهو ينزل "الشورت" بشكلٍ مبالغ فيه؛ الأمر الذي تم انتقاده بشكلٍ علني، حتى من جماهير العملاق الكتالوني نفسه.

    بل أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة؛ ظهر في إحدى الحصص التدريبية للفريق الأول، وهو يطالب يامال برفع "الشورت".

    المهم.. بعض الآراء الطبية قالت إن يامال، يقوم بإنزال "الشورت" كثيرًا؛ بسبب معاناته على مستوى العانة.

    بمعنى.. جوهرة برشلونة لا يستطيع تحمل الأحزمة المطاطية القوية، التي تتواجد في "الشورتات الرياضية"، لأنها تضغط على المنطقة التي يُعاني منها في جسده؛ لذلك يقوم بإنزاله بهذا الشكل.

    وسواء كان هذا الرأي صحيح، أم أنه محاولة للدفاع عن يامال؛ إلا أن استغلال الأمر لـ"التنمر" ضد اللاعب، أخذ منحنى غريب في بعض المنصات التابعة لريال مدريد.

    وربما أشهر العبارات التي تم استخدامها من هذه المنصات، لـ"التنمر" ضد يامال؛ هي: "يحتاج إلى مربية وليس مدرب".

    ويتأكد لنا من هذا الأمر؛ أن البعض يحاول التقليل من قيمة يامال فوق أرضية المستطيل الأخضر، وذلك بالتركيز على أمور بعيدة عن كرة القدم.

    كلمة أخيرة.. لامين يامال ما يزال صامدًا رغم محاولات "الاغتيال النفسي"

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن جوهرة نادي برشلونة لامين يامال، يتعرض لمحاولات مستمرة لـ"اغتياله نفسيًا".

    هذه المحاولات تنوعت بين الزج باسمه في قضايا خطيرة، مثل المنشطات والاعتداء الجنسي واستغلال "الأقزام"؛ بالإضافة إلى السخرية من نشأته ولون بشرته.

    ونتذكر أن سلفادور سوستريس، الكاتب في صحيفة "ABC"، سخر من يامال بشكلٍ علني؛ عندما وصفه بـ"البائع المتجول الإفريقي الذي يركض هربًا من الشرطة".

    ورغم كل ذلك.. لا يزال لامين يامال يثبت قوته الذهنية واحترافيته الكبيرة، من خلال تألُقه فوق أرضية الملعب؛ دون أن يتأثر بكل هذه المحاولات، سالفة الذكر.

    ويضع برشلونة آمالًا كبيرة على يامال؛ لصناعة حقبة تاريخية للفريق الأول، بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    وحتى الآن.. يسير يامال بخطى ثابتة نحو تحقيق آمال برشلونة؛ في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

