معاناة بيلينجهام مستمرة في ألمانيا.. الكشف عن عقوبة قاسية بعد الطرد أمام فرايبورج!

أداء جوب، الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد جود بيلين[هام، مع سندرلاند الموسم الماضي لفت انتباه العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن دورتموند كان هو الذي فاز بالسباق لتأمين خدمات الشاب خلال الصيف. كان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في البداية الخيار الأول للمدرب نيكو كوفاتش بعد وصوله، لكنه تم استبعاده بعد سلسلة من العروض المتواضعة.

يوم الأحد، خاض اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف مباراته الخامسة فقط في الدوري هذا الموسم في رحلة دورتموند إلى فرايبورج، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 53 لارتكابه خطأ على فيليب ترو.

اعتبر الحكم أن بيلينجهام حرم فرصة واضحة لتسجيل هدف، فطرده من الملعب. تقدم دورتموند في الدقيقة 30 بهدف سجله رامي بن سبعيني، لكن فرايبورج حسم التعادل بهدف سجله لوكاس هولر قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد في ملعب يوروبا بارك.