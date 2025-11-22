معاملة خاصة مع أرنولد وسر تراجع مبابي.. مدرب ريال مدريد يكشف موقف نجمه من مواجهة إلتشي!

يستأنف نادي ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني، مساء غد الأحد عندما يحل ضيفًا على نظيره إلتشي في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

وعقد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت في المدينة الرياضية للفريق الملكي، تحدث خلاله عن آخر استعدادات الفريق، وحالة اللاعبين الدوليين العائدين من منتخبات بلادهم، بالإضافة إلى خطته للتعامل مع الغيابات المؤثرة في خط الدفاع، مشددًا على أن الفريق يدخل المرحلة الثانية من الموسم بجدية تامة ورغبة في تعويض النقاط التي فقدها الفريق في المباريات السابقة مثل مواجهة رايو فاييكانو، وأوضح المدرب أن جميع اللاعبين المتاحين في حالة جيدة، وأن الأجواء داخل غرفة الملابس إيجابية رغم الضغوطات والانتقادات التي طالت الفريق مؤخرًا.