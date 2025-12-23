كان هدف إيزاك ضد توتنهام هو ثاني أهدافه فقط هذا الموسم، وأشار كاراجر إلى أنه ربما كان أوضح دليل حتى الآن على جودته الحقيقية في قميص ليفربول. ومع ذلك، وبالنظر إلى إصابة إيزاك، فإن المدافع السابق للريدز مقتنع الآن بأن صلاح سيبقى في أنفيلد حتى يناير، على الرغم من الشائعات المستمرة عن ارتباطه بأندية سعودية. وقد اتهم المهاجم المصري مؤخرًا النادي بـ"التخلي عنه" بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، مما أدى إلى تزايد التكهنات حول مستقبله. ومع ذلك، يعتقد كاراجر أن الظروف الحالية تفرض الاستمرارية.

وقال في برنامج " مونداي نايت فوتبول" على قناة سكاي سبورتس: "أعتقد الآن أن محمد صلاح سيبقى في النادي" .

أقر كاراجر بأن ليفربول قد يبحث عن تعزيز قوته الهجومية، حيث تربطه التقارير بجناح بورنموث أنطوان سيمينيو. وأشار أيقونة ليفربول إلى أن توفر سيمينيو في يناير، بسبب بند الشراء المعلن عنه، قد يوفر "حلًا جيدًا" لغياب إيزاك دون التضحية بصلاح.

وقال: "هناك احتمال كبير أن يعود هارفي إليوت من أستون فيلا على سبيل الإعارة أيضًا، وسواء كان ليفربول سيبحث عن مهاجم أو لاعب هجومي آخر... على سبيل المثال، [أنطوان] سيمينيو. ليفربول مرتبط به بشكل كبير أيضًا. أعتقد أننا جميعًا نعلم أن لديه شرطًا للبيع في يناير. ثم لديك لاعبين جناحين مثل صلاح و[كودي] جاكبو الذين لعبوا الكثير من المباريات في قلب الهجوم أيضًا".

كما علق كاراجر على الاحتكاك المثير للجدل الذي أدى إلى إصابة إيزاك، وأبدى تعاطفه مع فان دي فين.

قال كاراجر: "لقد قيل الكثير عن العديد من الالتحامات في المباراة من لاعبي توتنهام، والكثير منها لم يكن ذكيًا، لقد وضعت نفسي في مكان فان دي فين هناك، وهذا التحام كنت سأقوم به على الأرجح. عليك أن تحاول صده. إنه مثل نوع من المتابعة. لا أعرف أين يمكن أن يتوقع أي شخص أن تذهب قدمه. لكن عليه أن يقوم بهذا الالتحام. لا يمكنه أن يدع المهاجم يسدد الكرة في تلك الحالة. إنه حظ سيئ حقًا لإيزاك. ربما كانت هذه إحدى المرات الأولى التي رأينا فيها جودته الحقيقية في قميص ليفربول، لكنها كانت ضربة قوية حقًا".