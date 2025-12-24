سبقتها ليلة مصر الحزينة ومعجزة لواندا الخالدة .. بوركينا فاسو تواصل جنون "الماما أفريكا" بريمونتادا تاريخية في كأس إفريقيا 2025

"الريمونتادا".. كلمة ارتبطت بالسيناريوهات المجنونة في عالم كرة القدم؛ حيث يعود من خلالها فريقٍ ما من التأخُر في النتيجة، إلى تحقيق فوز درامي.

ولم تخلُ النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026؛ من هذا السيناريو الدرامي في عالم كرة القدم، أو ما يُعرف باسم "الريمونتادا".

وفي مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الخامس" ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ شاهدنا ريمونتادا مثيرة للغاية، في الوقت بدل الضائع.

منتخب بوركينا فاسو ظل مُتأخرًا (0-1) أمام غينيا الاستوائية، حتى الدقيقة 95 أو الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ ليعود بثنائية متتالية، عن طريق كل من جورجي مينونجو وإدموند تابسوبا.

مينونجو سجل هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 90+5؛ قبل أن يخطف تابسوبا الانتصار للمنتخب البوركيني، في الدقيقة 90+7.

وأصبحت بوركينا فاسو أول منتخب في تاريخ كأس أمم إفريقيا؛ يحقق الانتصار بدون أشواط إضافية، بعدما كان مُتأخرًا في النتيجة حتى الدقيقة 90+5.

لكن بصفةٍ عامة.. كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ، كانت مليئة بالريمونتادا والسيناريوهات الدرامية المجنونة؛ نستعرض أبرزها في السطور التالية..