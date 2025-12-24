AFCON historic comebacks GFX GOAL ONLYGOAL AR
سبقتها ليلة مصر الحزينة ومعجزة لواندا الخالدة .. بوركينا فاسو تواصل جنون "الماما أفريكا" بريمونتادا تاريخية في كأس إفريقيا 2025

منتخب بوركينا فاسو عوض تاريخه المآساوي مع "الريمونتادا"..

"الريمونتادا".. كلمة ارتبطت بالسيناريوهات المجنونة في عالم كرة القدم؛ حيث يعود من خلالها فريقٍ ما من التأخُر في النتيجة، إلى تحقيق فوز درامي.

ولم تخلُ النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026؛ من هذا السيناريو الدرامي في عالم كرة القدم، أو ما يُعرف باسم "الريمونتادا".

وفي مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الخامس" ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ شاهدنا ريمونتادا مثيرة للغاية، في الوقت بدل الضائع.

منتخب بوركينا فاسو ظل مُتأخرًا (0-1) أمام غينيا الاستوائية، حتى الدقيقة 95 أو الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ ليعود بثنائية متتالية، عن طريق كل من جورجي مينونجو وإدموند تابسوبا.

مينونجو سجل هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 90+5؛ قبل أن يخطف تابسوبا الانتصار للمنتخب البوركيني، في الدقيقة 90+7.

وأصبحت بوركينا فاسو أول منتخب في تاريخ كأس أمم إفريقيا؛ يحقق الانتصار بدون أشواط إضافية، بعدما كان مُتأخرًا في النتيجة حتى الدقيقة 90+5.

لكن بصفةٍ عامة.. كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ، كانت مليئة بالريمونتادا والسيناريوهات الدرامية المجنونة؛ نستعرض أبرزها في السطور التالية..

    معجزة لواندا.. ريمونتادا مالي التاريخية ضد أنجولا

    تُعتبر مباراة مالي وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2010، الأعظم في تاريخ البطولة على الإطلاق؛ حيث شهدت سيناريو مجنون، سيبقى مُخلدًا في تاريخ كرة القدم.

    هذا السيناريو تمثل في تقدّم منتخب أنجولا "المستضيف"، بأربعة أهداف مقابل لا شيء على مالي؛ وذلك حتى الدقيقة 78 من عمر المباراة الافتتاحية لمسابقة كأس أمم إفريقيا، وقتها.

    وبداية من الدقيقة 79، بدأت ريمونتادا منتخب مالي تطبخ على نار هادئة؛ حيث سجل سيدو كيتا هدف التقليص، أولًا.

    ثم في غضون 6 دقائق من "88 إلى 90+4"؛ تمكن المنتخب المالي من تسجيل 3 أهداف أخرى، لينتزع تعادلًا تاريخيًا (4-4) من أنجولا.

    ثلاثية مالي المتتالية؛ جاءت عن طريق فريدريك كانوتيه وسيدو كيتا ومصطفى ياتاباري، في الدقائق 88 و90+3 و90+4 على التوالي.

    وعُرِفت هذه المباراة باسم "معجزة لواندا"؛ حيث أنه في الوقت الذي احتفل فيه الأنجوليون بالفوز في المباراة الافتتاحية، عادت مالي بسيناريو جنوني لم يتخيله أي عاشق للساحرة المستديرة.

    بوركينا فاسو.. ضحية "السيناريو الأسود" في كرة القدم

    منتخب بوركينا فاسو الذي كتب التاريخ ضد غينيا الاستوائية، مساء اليوم الأربعاء؛ تعرض لـ"سيناريوهين مجنونين"، خلال تاريخه مع مسابقة كأس أمم إفريقيا.

    السيناريو الأول كان في نسخة عام 1998 أو ما عُرِف باسم "صدمة واجادوجو"؛ عندما خسرت بوركينا فاسو "المركز الثالث" في كأس أمم إفريقيا، لمصلحة الكونغو الديمقراطية.

    وقتها.. تقدّم منتخب بوركينا فاسو على أرضه ووسط جماهيره، بنتيجة (4-1) ضد الكونغو الديمقراطية، في مباراة تحديد "المركز الثالث"؛ وذلك حتى الدقيقة 86.

    إلا أن الكونغو عادت بريمونتادا مجنونة، من خلال تسجيل 3 أهداف في ثلاث دقائق فقط "من 87 إلى 90"؛ لتصل المباراة إلى "ركلات الجزاء الترجيحية"، التي خسرتها بوركينا فاسو.

    وعادت بوركينا فاسو وذاقت من نفس الكأس مرة أخرى؛ وذلك في مباراة تحديد "المركز الثالث"، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

    بوركينا فاسو تقدّمت (3-0) على منتخب الكاميرون وقتها؛ حتى الدقيقة 71 من عمر المباراة، قبل أن يقلص الأخير النتيجة عن طريق ستيفان باهوكين.

    بعدها.. انفجر الهداف الكاميروني فينسنت أبوبكر، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 85 و87؛ ليدرك التعادل (3-3)، قبل أن يخسر منتخب بوركينا فاسو بـ"ركلات الجزاء" مجددًا.

    كوتِ ديفوار.. عندما يقهر أصحاب الأرض المستحيل

    النسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي استضافتها كوتِ ديفوار على أراضيها عام 2023؛ شهدت سيناريو جنوني، لا يُمكن نسيانه أبدًا.

    السيناريو الذي نتحدث عنه؛ يتمثل فيما فعله منتخب كوتِ ديفوار ضد مالي، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

    وتأخر المنتخب الإيفواري (0-1) ضد مالي، في الدقيقة 71 من عمر المباراة؛ مع اللعب بنقص عددي، بعد طرد أحد لاعبيه.

    وعلى الرغم من ذلك.. عاد منتخب كوتِ ديفوار بريمونتادا نارية؛ حيث سجل هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 90، عن طريق سيمون أدينجرا.

    وبالدقيقة 120+2 أو الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني؛ سجل عمر دياكاتي هدف الانتصار للمنتخب الإيفواري، الذي أهله إلى دور نصف النهائي رسميًا.

    المثير في الأمر أن المنتخب الإيفواري أكمل مشواره بعد ذلك؛ حتى توّج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، على أرضه ووسط جماهيره.

    ريمونتادا اللقب.. الكاميرون تصعق منتخب مصر في النهائي

    حقق منتخب الكاميرون "ريمونتادا صغيرة" ضد مصر، في كأس أمم إفريقيا 2017؛ ولكنها كانت مهمة للغاية، حيث منحته اللقب الغالي.

    وأنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، الشوط الأول من عمر النهائي؛ وهو متقدّم في النتيجة (1-0)، عن طريق محمد النني.

    وعاد المنتخب الكاميروني بقوة في الشوط الثاني؛ حيث أدرك التعادل أولًا في الدقيقة 59، بواسطة نيكولاس نكولو.

    وجاءت اللحظة الحاسمة في النهائي؛ عندما سجل فينسنت أبوبكر هدف اللقب للمنتخب الكاميروني، في الدقيقة 88.

    وجاء هدف التتويج باللقب، من خلال مهارة فردية رائعة من أبوبكر؛ لينام الشعب المصري في هذه الليلة، وهو حزين للغاية.

    الأسود يزأرون.. الكاميرون تظهر الوجه المرعب أمام زيمبابوي

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نتجاهل أحد السيناريوهات المثيرة، في بطولة كأس أمم إفريقيا؛ وتحديدًا في دور المجموعات من نسخة تونس، عام 2004.

    ما نقصده هُنا؛ هو السيناريو الذي حدث في مباراة الكاميرون وزيمبابوي؛ حيث أخذت النتيجة في التقلب، حتى وصلت إلى تأخُر الأسود (2-3).

    نعم.. زيمبابوي تقدمت (1-0) ثم (2-1) ثم (3-2)؛ قبل أن يظهر المنتخب الكاميروني وجهه المرعب كرويًا، في النهاية.

    وسجل باتريك مبوما 3 أهداف "هاتريك"؛ ليقود منتخب الكاميرون لتحويل تأخره (2-3)، إلى الفوز بخمسة أهداف.

    واستحقت هذه المباراة أن تدخل ضمن أفضل السيناريوهات في كأس أمم إفريقيا؛ بسبب التقلبات الغريبة التي شهدتها، إلى جانب عدم استسلام الكاميرون حتى الدقائق الأخيرة.

