"منعوا احترافي وهربت للسفر إلى مصر" .. سعيد العويران يصدم الهلال مجددًا ويؤكد: البليهي يعاني مثل ماجد عبدالله

سعيد العويران يتحدث عن عديد الملفات..

كشف سعيد العويران، نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية التاريخي، عن بعض الأسرار في مسيرته الكروية الحافلة.

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العويران مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في الفترة من 1988 إلى 2001؛ كما ارتدى قميص المنتخب السعودي، لـ7 سنواتٍ كاملة.

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ويعتبر هدف العويران في شباك بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 1994، أحد أغلى أهداف السعودية عبر التاريخ؛ حيث أنه صعد بالمنتخب الوطني إلى ثمن النهائي.