كأس أمم إفريقيا 2025 | نام صلاح كثيرًا ثم فاز باللقطة الأخيرة .. زيمبابوي منحته "قُبلة الحياة" للرد على سلوت لكن تعلم من نجم مصر أولًا يا "مو"!

بداية غير مبشرة تمامًا قدمها منتخب مصر لجماهيره في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، حيث كان أقرب لخسارة النقاط أمام زيمبابوي، لولا هدف في الوقت القاتل.

الفراعنة بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح، عبروا من فخ زيمبابوي منتصرين بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس إفريقيا 2025.

المنتخب الزيمبابوي تقدم أولًا مستغلًا التفكك الدفاعي للفراعنة، عن طريق برينس دوبي في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، فيما كانت عودة مصر في الدقيقة 64 بهدف عمر مرموش قبل أن يحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 1+90.

هذا الفوز مكّن مصر من اقتسام الصدارة مع جنوب إفريقيا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما بقيت زيمبابوي دون نقاط كمنتخب أنجولا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

لكن بعيدًا عن المستوى الجماعي للفراعنة والاستياء من كتيبة المدرب حسام حسن، دعونا نخصص الحديث في السطور التالية عن القائد محمد صلاح..