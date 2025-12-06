نقطة "بشق الأنفس" تُبقي الآمال.. ما الذي يحتاجه منتخب مصر للتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟

أبقى المنتخب المصري على آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، بعدما انتزع تعادلاً صعباً ومثيراً أمام نظيره الإماراتي بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرضية استاد لوسيل المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

تقدم الأبيض الإماراتي أولاً عبر كايو لوكاس في الدقيقة 59، مما وضع الفراعنة تحت ضغط هائل، قبل أن ينجح المنتخب المصري في إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، ليحصد نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى نقطتين، ويؤجل حسم بطاقة العبور إلى الموقعة المصيرية أمام الأردن في الجولة الختامية.

بهذه النتيجة، تعقدت حسابات المجموعة، لكن مصير الفراعنة لا يزال بأيديهم بشرط تحقيق الفوز في المباراة القادمة، نستعرض لكم في السطور التالية جدول الترتيب وسيناريوهات الصعود بالتفصيل.