طعنة في جسد مشجع نابولي من زوجته بسبب "تقنية الفيديو" .. كارثة إيطالية تدفعنا لتجنب "الصراخ أمام التلفزيون"!

اعتدنا أن تقع حوادث العنف بين الأزواج لأسباب مثل الخيانة أو سوء المعاملة أو تلك الأشياء، ولكن لم نسمع أبدًا أن زوجة طعنت زوجها بسبب تقنية الفيديو!

صدق أو لا تصدق، التقنية التي تسببت في غضب وجنون العديد من المشجعين والفرق في مختلف أنحاء العالم، أسفرت عن تلقى أحدهم طعنة من زوجته التي ظنت أنه كان يشتمها.

تخيل أن أحد مشجعي نابولي "عمره 40 سنة" كان يجلس في منزله بمنطقة كابوديمونتي، وهو يتفاعل مع مباراة فريقه ضد أتالانتا بشكل طبيعي ليجد زوجته تتجه نحوه دون سبب مفهوم.

المشجع المسكين كان يوجه السباب والشتائم، ليس لها، بل تجاه تقنية الـ"VAR" لينال ضربة كادت أن تودي بحياته..