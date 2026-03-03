Getty Images Sport
مشجع أرسنال المفضل يكشف عن شكواه الرئيسية بشأن الحياة في لندن
الإحباط من عادات القيادة البريطانية
في حين أن العديد من لاعبي كرة القدم البارزين معروفون بمجموعاتهم من السيارات الفاخرة، اتخذ كالافيوري نهجًا مختلفًا تمامًا للتنقل في شوارع لندن. كشف اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا، الذي انضم إلى فريق آرسنال قادمًا من بولونيا في عام 2024، أنه يجد حركة المرور في المدينة لا تطاق لدرجة أنه اختار عدم امتلاك سيارة على الإطلاق. لطالما صُنفت لندن كواحدة من أكثر المدن الكبرى ازدحامًا في العالم، حيث تنخفض السرعة المتوسطة في كثير من الأحيان إلى حد الزحف، وقد أدى هذا الركود الواضح إلى اختبار صبر المدافع.
بالإضافة إلى الكثافة المرورية على الطرق، أعرب كالافيوري عن حيرته الشديدة بشأن عقلية السائقين البريطانيين. اعتاد كالافيوري على أسلوب القيادة الأكثر مرونة وربما أكثر حزماً في وطنه، لذا يرى أن الالتزام الصارم بالقواعد في المملكة المتحدة يمثل عائقاً وليس مساعدة. "أنا لا أقود السيارة، لكنني أتنقل برفقة سائق. أفضل عدم القيادة هنا. ليس لدي سيارة، لكنني أستطيع القيادة"، قال في بودكاستSupernova. "لا أحب طريقة قيادتهم هنا. إنهم يتبعون القواعد بشكل مفرط ويكونون بطيئين بعض الشيء. أحيانًا ترى ازدحامًا مروريًا كبيرًا دون سبب".
رحلة الذهاب إلى العمل الوحيدة لسكان المدن
غالبًا ما يتجمع لاعبو الفرق الكبرى في ضواحي هادئة ومورقة بالقرب من ملاعب التدريب لتسهيل تنقلاتهم اليومية. ومع ذلك، بصفته شابًا يعيش بمفرده، اختار كالافيوري الطاقة النابضة بالحياة في وسط لندن، وهو خيار يبعده عن معظم زملائه في الفريق. يتطلب هذا القرار رحلة مدتها 50 دقيقة إلى مقر تدريب النادي للوصول في الساعة 9:15 صباحًا، وهي رحلة يفضل قضاءها في المقعد الأمامي بدلاً من خلف عجلة القيادة.
يوفر العيش في قلب المدينة أسلوب حياة مختلفًا مقارنة بالروتين العائلي لزملائه. "أعيش بعيدًا جدًا عن زملائي في الفريق؛ لا أحد يعيش حيث أعيش. معظمهم لديهم عائلات وأطفال ويعيشون في منازل بالقرب من ملعب التدريب"، كما أشار.
رسوم الملكية والطموحات الأوروبية
على أرض الملعب، لم تثبط إحباطات M25 من زخم أرسنال في سعيه لتحقيق إنجاز تاريخي. يحتل الغانرز صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، على الرغم من أنه لعب مباراة إضافية. تزامن وصول كالافيوري مع فترة من التطور المطرد تحت قيادة ميكيل أرتيتا، ويأمل المدافع أن يكون لدى الفريق الحالي العمق النفسي والتقني اللازم لعبور خط النهاية أخيرًا بعد عدة محاولات فاشلة في المواسم الأخيرة.
لا يخدع الإيطالي نفسه بشأن حجم المهمة، لكنه لا يزال متفائلًا بشأن مسار النادي. قال كالافيوري: "منذ أن تولى المدرب مهامه، كنا دائمًا في المقدمة أو قريبين منها، وغالبًا ما احتلينا المركز الثاني بفارق ضئيل، لكنني أعتقد أن هناك تحسنًا كل عام. آمل أن يكون هذا العام هو العام الحاسم".
التكيف مع اللعبة الإنجليزية
كان الانتقال من الصرامة التكتيكية في الدوري الإيطالي إلى الوتيرة السريعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بمثابة منحنى تعليمي للمدافع. وقد لاحظ تغيرات ثقافية كبيرة، من طول فترات التدريب إلى الأجواء في المدرجات. ومن الملاحظات التي فاجأته بشكل خاص مشهد الملاعب الفارغة أثناء الإحماء قبل المباريات، في تناقض صارخ مع المدرجات التي تمتلئ مبكراً في القارة الأوروبية. علاوة على ذلك، يرى أن كرة القدم الإنجليزية أكثر هجومية، وتتطلب نهجًا ذهنيًا مختلفًا مقارنة بمباريات الشطرنج الدفاعية في إيطاليا. قال: "من الواضح أن الثقافة مختلفة تمامًا. على سبيل المثال، إذا فكرت في إيطاليا، فإن التدريبات تستغرق ساعتين، والتكتيكات مختلفة تمامًا. كرة القدم أكثر تكتيكية في إيطاليا، وهنا يفكرون أكثر في الهجوم".
تمثل الأسابيع القادمة "اختبارًا صعبًا" حقيقيًا لكالافيوري وزملائه، حيث يواصلون نشاطهم على أربعة جبهات. مع اقتراب مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن ونهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي، ستكون حالة الفريق وقدرته على تحمل الإصابات تحت المجهر. إذا تمكن أرسنال من الحفاظ على ثباته خلال هذه السلسلة من المباريات الشاقة، فقد يجد كالافيوري أن استعراض الكأس يجعل حركة المرور في لندن أسهل قليلاً.
