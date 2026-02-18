مشجعو بنفيكا يوجهون إيماءات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور في ظل تعليقات جوزيه مورينيو التي لم تلق قبولاً حسناً

حث نجم برشلونة وأرسنال السابق تيري هنري بريستياني على توضيح ما قاله بالضبط لفينيسيوس. وقال في مقابلة مع قناة CBS Sports: "لنرى مدى رجولة بريستياني. أخبرنا بما قلت. لا بد أنك قلت شيئًا، لأنك لا يمكن أن تذهب إلى مبابي وتقول: 'لم أقل شيئًا'. ماذا تعني بأنك غطيت أنفك، هل أنت مصاب بالزكام؟"

وأضاف: "أستطيع أن أتعاطف مع ما يمر به فينيسيوس. لقد حدث ذلك لي مرات عديدة على أرض الملعب. تحدثت عن ذلك مرات عديدة بعد المباريات. كما اتُهمت بالبحث عن أعذار بعد المباريات عندما حدث ذلك لي. في بعض الأحيان، تشعر بالوحدة، لأن كلمتك ستكون ضد كلمته. لا نعرف ما قاله بريستياني، لأنه كان شجاعًا جدًا بوضع قميصه على فمه للتأكد من أننا لن نرى ما قاله، لذا من الواضح أنك تبدو مريبًا. لأنك لم ترد أن يرى الناس أو يقرأوا ما قلت. ثم، رد فعل فينيسيوس يخبرني أن شيئًا غير صحيح قد حدث. ما زلنا لا نعرف ما قيل. فينيسيوس يمكنه أن يخبرنا بوجهة نظره، وأنا متأكد أن بريستياني لن يخبرنا بما قاله بالفعل، لأنني رأيت في أحد الأوقات كيليان مبابي يواجهه، وقال: "لم أقل شيئًا".

"حسنًا، لا بد أنه قال شيئًا على الأقل. تشعر أنك لا تعرف ماذا تفعل بعد الآن. نحن في عام 2026 وما زلنا بعد مباراة كهذه، حيث من المفترض أن نتحدث عن هدفه الرائع، لا ينبغي أن نتعامل مع الحكم الذي يطلب منك ألا تذهب إلى علم الزاوية، لأن ذلك سيثير الجماهير".