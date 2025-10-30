Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

"لم يتوعده في النفق" .. تفاصيل جديدة تقلب الأمور تمامًا في مشادة يامال وكارباخال بالكلاسيكو

الجدل مستمر حول الكلاسيكو الأخير

تفاصيل جديدة تخرج عن الكلاسيكو الأخير الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، في الدوري الإسباني، والذي شهد فوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف على الغريم الكتالوني.

شارك كارباخال بديلًا لزميله فيديريكو فالفيردي في الشوط الثاني، من فوز ريال مدريد الصعب والغالي بالجولة العاشرة من الليجا، حيث سجل الميرينجي مبكرًا في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق فيرمين لوبيز قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول في الدقيقة 38.

جود بيلينجهام أعاد ريال إلى المقدمة سريعًا بعد 5 دقائق فقط، ليعزز الفريق صدارته  لجدول ترتيب الليجا، حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة.

  • خلاف بين يامال وكارباخال

    لامين يامال أثار الجدل بشكل واسع قبل المباراة، حيث قال في إحدى المقابلات إن ريال مدريد "يسرق ويشتكي"، مما تسبب في غضب عارم ضده بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق صافرات الاستهجان عليه كلما استلم الكرة في الكلاسيكو.

    فور إطلاق الحكم سوتو جرادو صافرة نهاية المباراة، دخل كارباخال في اشتباك مع النجم الشاب لامين يامال بسبب تصريحات الأخير، التي ألمح فيها إلى أن "ريال مدريد يسرق النتائج".

    وانتشرت بعدها أقاويل حول توعد يامال بكارباخال للدخول في مشادة جسدية قائلًا له:"سأراك في نفق الملعب".

    صحفي يخرج بقصة مختلفة

    سانتي أوفالي الصحفي بشبكة "كادينا سير" خرج بتفاصيل مختلفة تمامًا عما انتشر في كل مكان، ونفى حديث يامال عن توعده كارباخال في نفق ملعب سانتياجو برنابيو.

    وقال أوفالي:"وفقًا لما سمعنًا، يامال لم يقل لكارباخال سأراك في النفق، بل قال له موعدنا في مباراة الإياب بملعبنا".

    وأشار إلى أن هذه الكلمات تغير من سياق الحديث تمامًا، وتثبت براءة الجناح الشاب من محاولة الدخول في مشادة جسدية مع كارباخال الذي توجه نحوه غاضبًا بسبب تصريحاته.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    إصابة طويلة لكارباخال

    تلقى ريال مدريد أنباء صادمة في أعقاب الفوز الثمين في مباراة الكلاسيكو، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها قائده المخضرم داني كارباخال.

    وأكد النادي الملكي في بيان رسمي أن اللاعب سيخضع لتدخل جراحي دقيق في الركبة اليمنى، مما يمثل ضربة قوية للفريق الذي بدأ يستعيد توازنه تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو.

    الإصابة الجديدة تنهي فرحة اللاعب القصيرة بالعودة إلى الملاعب، وتفتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة مع تاريخه الطويل والمقلق مع الإصابات، وهو ما يضع الجهاز الفني في موقف لا يحسد عليه في خضم موسم مزدحم بالتحديات الكبرى محليًا وقاريًا.

  • ما القادم لريال مدريد وبرشلونة؟

    برشلونة الأول  يُعاني من مشاكل عديدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أثرت على مستواه في كثير من المباريات، محليًا وقاريًا. أبرز هذه المشاكل؛ هي الإصابات العديدة التي ضربت أبرز النجوم الأساسيين، علمًا بأن النادي الكتالوني يعاني من غياب "داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجافي ومارك أندريه تير شتيجن ورافينيا وأندرياس كريستينسن وجوان جارسيا".

    بعد الفوز على أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب العام، وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا، على تأهُل أصحاب المراكز الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري، إلى ثمن النهائي بشكلٍ مباشر؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الرابع والعشرين مواجهات الملحق (ذهاب وإياب).

    أما في الدوري، فقد ابتعد برشلونة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد في سباق الصدارة، حيث رفع الميرنجي رصيده إلى 27 نقطة من 10 مباريات (سقط في مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد)، أما البارسا فقد خسر مباراتين (ريال مدريد وإشبيلية) وتعادل أمام رايو فاييكانو، مع 7 انتصارات.

    عقب الكلاسيكو، يواجه نادي برشلونة جدولاً مزدحماً وحاسماً خلال شهر نوفمبر 2025، حيث سيخوض الفريق ست مباريات مقسمة بين المنافسات المحلية والأوروبية.

    على صعيد الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أربع مباريات، يبدأها باستضافة إلتشي، ثم يحل ضيفاً على سيلتا فيجو.

    وفي وقت لاحق من الشهر، يعود الفريق لاستقبال خصمين على أرضه، هما أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس.

    أما في دوري أبطال أوروبا، فتنتظر برشلونة مواجهتان قويتان خارج ملعبه، حيث يسافر لملاقاة كلوب بروج ثم تشيلسي.

    أما ريال مدريد، الذي يحتل صدارة الترتيب العام لدوري الأبطال، متساويًا في النقاط مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وإنتر وآرسنال بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وها هو يبتعد بصدارة الليجا، فيستعد لمباريات مهمة قبل نهاية 2025.

    ينتظر فريق المدرب تشابي ألونسو جدول مباريات مزدحم وحاسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يستهله "الميرينجي" بمواجهة قوية على أرضه أمام فالنسيا في 1 نوفمبر، قبل أن يرحل لمواجهة ليفربول في قمة أوروبية مرتقبة يوم 9 نوفمبر. ويستكمل الفريق الأبيض مشواره بلقاءات هامة ضد رايو فاليكانو وإلتشي وأوليمبياكوس.

    ويشهد شهر ديسمبر صدامات من العيار الثقيل، أبرزها استضافة مانشستر سيتي في 14 ديسمبر، ومواجهة سيلتا فيجو، قبل أن يختتم العام بمباريات ضد ألافيس ومواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام إشبيلية.

