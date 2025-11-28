مسؤول سابق في برشلونة يفجر الجدل: قد يضطر البارسا لبيع لامين يامال إذا تعقدت الأمور!

جاءت تصريحات فريشا خلال مشاركته في برنامج "سولو بارا كوليس" على قناة "إل شرينجيتو دي جوجونيس"،حيث ناقش مع الإعلامي لويس كاراسكو قضية الضغوط المتزايدة المحيطة بالموهبة الصاعدة من حي روكافوندا.

وأوضح فريشا أن الأولوية يجب أن تكون دائماً لمصلحة النادي، قائلاً: "إذا كان لامين ابني، لنصحتُه بألا يصدق ما يُقال عنه، وأن يواصل العمل الجاد ويركز فقط على كرة القدم".

وأضاف أن الضجة الإعلامية قد تؤثر سلبًا على مسيرة اللاعب، مشددًا على ضرورة حمايته من التوقعات المبالغ فيها، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد أي سيناريو، بما في ذلك إمكانية رحيله عن الفريق إذا أصبح الوضع غير قابل للإدارة، مؤكدًا: "إذا كان هناك أي مشكلة يجب التعامل معها،علينا أن نساعده. لكن إذا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، فهذا طبيعي، برشلونة سيستمر".