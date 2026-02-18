مسؤولو مانشستر يونايتد "المحبطون" يندمون على إبرام اتفاق انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة

تجاوز راشفورد مشاكله مع مانشستر يونايتد في برشلونة ولعب دورًا رئيسيًا في فريق فليك. سجل المهاجم 10 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة في 34 مباراة في جميع المسابقات مع العملاق الكتالوني على الرغم من أنه لم يكن الخيار الأول. أعطت إصابات رافينها راشفورد الفرصة لإثارة إعجاب فليك، وقد نال الثناء من مدرب برشلونة على أدائه. قال فليك: "ما يمكنني قوله هو أنه لاعب محترف تمامًا. موقفه وعقليته رائعان. في البداية، كان عليه أن يتكيف قليلاً، لكنه الآن في أفضل مستوياته. أتحدث مع اللاعبين عندما لا يلعبون، وأشرح لهم السبب، وما قاله لي في اليوم الأخير كان: "يا مدرب، لا داعي لأن تخبرني بهذا، الأمر يتعلق بالفريق فقط. علينا الفوز بثلاث نقاط، لا شيء آخر مهم". هذه هي الموقف الصحيح. عقليته رائعة وأنا سعيد جدًا بوجوده هنا".

يُعتقد أن برشلونة حريص على تحويل صفقة إعارة راشفورد إلى صفقة دائمة، وقد أجرى محادثات مع مانشستر يونايتد لمحاولة خفض سعره المطلوب، لكن الشياطين الحمر غير مستعدين للتنازل عندما يتعلق الأمر باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.