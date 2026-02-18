"مسلسلات رمضان" تخطف محمد الدعيع .. سبقه "رئيس العصابة" سعيد العويران و"فيلسوف" الهلال تميز بعمل فريد من نوعه

بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم يبدأ الترويج لبعض الأعمال الدرامية والبرامج الكوميدية وما شابه من ترفيهيات .. والمختلفة هذا العام أن "الأخطبوط" محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، يتصدر المشهد من بين نجوم كرة القدم.

صاحب الـ53 عامًا قضى مسيرته الكروية بين ناديي الطائي والهلال بين عامين 1989 و2010 كلاعب بالفرق الأولى.

ومن بعد صولات وجولات في ملاعب الساحرة المستديرة، اتجه الدعيع بعد الاعتزال للعمل الإعلامي كناقد رياضي، إذ أنه أحد الضيوف الثابتين حاليًا عبر برنامج "دورينا غير" لمقدمه خالد الشنيف.

والآن يبدأ تجربة جديدة في عالم التمثيل..