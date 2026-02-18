Goal.com
زهيرة عادل

"مسلسلات رمضان" تخطف محمد الدعيع .. سبقه "رئيس العصابة" سعيد العويران و"فيلسوف" الهلال تميز بعمل فريد من نوعه

نجوم كرة القدم في الدراما..

بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم يبدأ الترويج لبعض الأعمال الدرامية والبرامج الكوميدية وما شابه من ترفيهيات .. والمختلفة هذا العام أن "الأخطبوط" محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، يتصدر المشهد من بين نجوم كرة القدم.

صاحب الـ53 عامًا قضى مسيرته الكروية بين ناديي الطائي والهلال بين عامين 1989 و2010 كلاعب بالفرق الأولى.

ومن بعد صولات وجولات في ملاعب الساحرة المستديرة، اتجه الدعيع بعد الاعتزال للعمل الإعلامي كناقد رياضي، إذ أنه أحد الضيوف الثابتين حاليًا عبر برنامج "دورينا غير" لمقدمه خالد الشنيف.

والآن يبدأ تجربة جديدة في عالم التمثيل..

  • إعلان محمد الدعيع دخوله عالم التمثيل

    كشف الدعيع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن اقتحامه عالم التمثيل بعمل درامي خلال شهر رمضان الحالي، موجهًا الشكر لأبطال العمل.

    "الأخطبوط" لم يكشف عن اسم المسلسل الجديد الذي يشارك به، فيما اكتفى بكتابة: "انتظروني في مسلسل جديد.. إن شاء الله ينال إعجابكم ويكون عند حسن ظنكم. إخراج جميل ورؤية مميزة أضافت روح خاصة لكل مشهد وفريق عمل مبدع قدّم جهدًا يستحق التقدير".

    وأضاف: "القادم بإذن الله أجمل... شكرًا لأبطال المسلسل اللي ساعدوني في كل لحظة، كل واحد فيهم أضاف بصمته الخاصة وتعاونهم وروحهم الجميلة صنعت فرق كبير في العمل. فخور إني كنت بين هالنجوم وإن شاء الله نشوف نجاح يليق بتعبنا جميعًا. رمضان كريم".

  • محمد الدعيع ليس الأول .. سبقه سعيد العويران

    بالحديث عن نجوم الكرة السعودية الذين سبقوا الدعيع بالدخول لعالم التمثيل، يأتي في مقدمتهم الأسطورة سعيد العويران..

    نجم الشباب الأسبق شارك في عملين من قبل، أحدهما مسلسل "أبو الملايين"، الذي لعب به دور المستشار الإعلامي لبطله الفنان ناصر القصبي.

    أما العمل الثاني فكان سينمائيًا، تحت عنوان "رهين"، إذ لعب به دور "رئيس العصابة".

  • شباب بومب .. كوكبة من نجوم كرة القدم

    مسلسل "شباب بومب" من أشهر الأعمال الدرامية التي جمعت كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة، على مدار مختلف أجزائه.

    الأدوار التي لعبها نجوم الكرة في سلسلة "شباب بومب" كانت شرفية في المقام الأول، حيث ظهروا بشخصياتهم الحقيقية.

    أبرز هؤلاء النجوم هم: محمد نور، سعيد العويران، محمد الشلهوب، نايف هزازي وغيرهم.

  • يوسف الثنيان .. مسرحية "الفيلسوف"

    أسطورة نادي الهلال هو الآخر اقتحم عالم التمثيل، لكن من أجل تجسيد مسيرته الكروية والمصاعب التي واجهته في البداية وعلى مدار مشواره.

    وقد شارك الثنيان في مسرحية "الفيلسوف"، التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، كأول عمل مسرحي عربي عن نجم كرة قدم.

