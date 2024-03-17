"مستوى آخر من عدم الاحترام" و"لا يصلح للعرب" .. ردود الأفعال على أداء صلاح ضد مانشستر يونايتد

النجم المصري غادر الملعب قبل نهاية الشوط الثاني

خسر ليفربول مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد 4-3 بعد الأشواط الإضافية وبعدما كان متقدمًا مرتين 2-1 و3-2.

ولعب محمد صلاح 77 دقيقة حتى قرر المدرب يورجن كلوب إخراجه من الملعب، وقد سجل الهدف الثاني للريدز والذي جعله أول لاعب في تاريخ كرة القدم يُسجل في 5 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد.

النجم المصري قدم أداءً جيدًا لكنه لم يصل للمستوى المطلوب من جماهير ليفربول، وقد ظهر ذلك جليًا في ردود الفعل على أدائه عقب اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور انقسم نسبيًا بين مشيد بأداء الجناح الموهوب وبين منتقد ومقلل من مستواه، حتى أن بعض الجماهير السعودية تدخلت وبدأت تُناقش فكرة ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وقد انقسمت كذلك بين مؤيد بشدة ومعارض جدًا.

الغريب أنه ورغم تلك الانقسامات بين الجمهور حول أداء صلاح، إلا أن الجميع اجتمع على رأي واحد وهو خطأ إخراجه من الملعب، وقد حمل عشاق ليفربول المدرب الألماني مسؤولية خطأ هذا القرار وأكدوا تأثيره الكبير على المباراة والنتيجة.

نستعرض معًا أبرز ردود الفعل على أداء محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد ..