Getty
ترجمه
مستقبل هاري كين قد تقرر؟ رئيس بايرن ميونيخ يقدم تحديثًا مهمًا بشأن بند الإفراج في عقد المهاجم النجم
أخبار الانتقالات: عقد كين مع بايرن ميونيخ يستمر حتى عام 2027
بعد انتقاله إلى ألمانيا في عام 2023، عندما غادر توتنهام بصفته أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وقع كين عقدًا مع بايرن ميونيخ حتى عام 2027. وقد تمكن من رفع لعنة الألقاب عنه منذ أن خرج من منطقة الراحة المهنية في وطنه.
مع حصوله على ألقاب كبرى، كانت هناك توقعات بأن كين قد يفتح نفسه لتحدي آخر، حيث يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الثالث والثلاثين في يوليو. تم الكشف عن أن عرضًا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني (77 مليون دولار) سيكون كافيًا لبدء مفاوضات الانتقال.
ومع ذلك، اتخذ بايرن دائمًا موقفًا مفاده أنه لا ينوي التخلي عن مهاجمه الغزير التهديف رقم 9. فقد سجل كين 126 هدفًا للنادي في 131 مباراة، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي مرتين وحطم عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية.
- Getty
انتهت صلاحية بند الإفراج في عقد كين
وقد تم الكشف عن أن مفاوضات العقد ستجري قريبًا، حيث يشعر كين بالاستقرار في بافاريا مع زوجته كيت وأطفالهما الأربعة، ويبدو أن طرق الخروج من أليانز أرينا قد أُغلقت.
هذا وفقًا لعضو مجلس الإشراف في بايرن ميونيخ أولي هونيس، الذي صرح لصحيفة بيلد: "أود أن أوضح ذلك. هاري هو حظ سعيد لنا. نظرًا لأن شرطه الجزائي لإنهاء العقد في صيف 2026 قد انتهى الآن وعقده ساري المفعول حتى صيف 2027، فإننا لا نتعرض لأي ضغوط في الوقت الحالي".
يبحث بايرن الآن عن كين لتوقيع شروط جديدة، ويتوقع أسطورة النادي لوثار ماتيوس أن تسير هذه العملية بسلاسة. وقال لـ Sky Sports Deutschland: "لا أعتقد أنه سيغادر بايرن. المال ليس أولويته القصوى؛ بل الشعور بالراحة - مع المدربين وزملائه في الفريق وعائلته.
لقد استقر جيدًا مع أطفاله. إحضار عائلته معه هو خطوة كبيرة. لدي شعور بأن المال ليس ما يهمه. في السعودية، ربما سيكسب ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يكسبه هنا. أنا مقتنع بأن هاري كين سيجدد عقده مع بايرن ميونيخ".
بايرن لا يشعر بأي ضغط بشأن عقد كين
قال المدير الرياضي كريستوف فرويند إن بايرن لا يتعرض لأي ضغوط للتسرع في المفاوضات مع كين: "لا يزال أمامه عام ونصف العام في عقده. إنه يشعر براحة تامة هنا. نحن لا نشعر بالقلق بشأن ذلك. يجب أن يستمر كما هو ويستمر في الشعور بالراحة مع عائلته في ميونيخ. عندها يمكنه البقاء في ميونيخ لفترة طويلة".
وقال داني ميرفي، نجم توتنهام وإنجلترا السابق، لـ GOAL عندما سُئل عما يجب أن يفعله كين بعد ذلك: "الشيء الذي يصعب دائمًا عندما تتقدم في العمر هو التفكير في المستقبل البعيد، لأننا جميعًا مررنا بمرحلة لم يعد فيها الجسم يعمل بنفس الكفاءة. لو كنت قريبًا من كين وكان لي أي تأثير عليه، لما شجعته على الذهاب إلى أي مكان آخر، لأن فريق ميونيخ يبدو حاليًا أنه لديه فرصة حقيقية في دوري أبطال أوروبا. إنه يلعب بأفضل مستوى رأيناه له على الإطلاق. لماذا تريد أن تفسد ذلك؟"
- Getty
كين دخل التاريخ عندما سجل 500 هدف في مسيرته
أعرب كين عن سعادته في ميونيخ بشكل منتظم وحقق مؤخرًا إنجازًا فرديًا بارزًا آخر. فقد سجل هدفين في الفوز 3-0 على فيردر بريمن، ليصل إلى 500 هدف في مسيرته - ليصبح أول إنجليزي يصل إلى هذا الرقم.
وهو الآن يسعى لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد الذي سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني والبالغ 41 هدفًا، بعد أن سجل 26 هدفًا هذا الموسم، وسيدخل نهائيات كأس العالم هذا الصيف كقائد للمنتخب الإنجليزي وكأفضل هداف في تاريخ المنتخب. ويمكن أن يصنع المزيد من التاريخ مع المنتخب الإنجليزي حيث يسعى لتحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية التي خاضها، والبالغ 125 مباراة.
إعلان