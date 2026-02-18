مستبعد من التشكيلة الأساسية، ومهدد بالطرد، ومكانه في كأس العالم في خطر شديد: يواجه إيبيريشي إيزي أسبوعًا حافلًا في محاولته لتجنب أن يصبح "صفقة انتقال فاشلة" في أرسنال

خلال المباريات الأربع التي تلت هزيمة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حدث تغيير ما بين إيزي وأرتاتا وأرسنال. تم استبداله عندما تعادل الغانرز 1-1 مع تشيلسي الذي كان يلعب بعشرة لاعبين، ثم شارك كبديل في الفوز 2-0 على أرضه أمام برينتفورد قبل أن تبدأ أجراس الإنذار بالدق.

تعرض إيزي لانتقادات بسبب أدائه الدفاعي في هزيمة أرسنال 2-1 في اللحظات الأخيرة أمام أستون فيلا، حيث فقد ماتي كاش الذي سجل الهدف الأول للفريق المضيف. لذلك، تم استبدال اللاعب الدولي الإنجليزي في الشوط الأول. تمكن من الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية ضد ولفرهامبتون المتذيل في الأسبوع التالي، ولكن في مباراة فاز فيها أرسنال في النهاية 2-1 بفضل هدفين في مرماه، تم استبدال إيزي قبل مرور ساعة من المباراة ولم يشارك في المباريات الأربع التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قرب نهاية هذه الفترة العقيمة، خرج أرتيتا ليشرح سبب اختفاء إيزي من الصورة بعد أن كان حاضراً باستمرار في التشكيلة من قبل.

"أنا أنظر إلى الإحصائيات وأتساءل متى كانت آخر مرة سجل فيها لاعب ثلاثية في ديربي شمال لندن؟ منذ سنوات عديدة جدًا. هذا يوضح مدى الصعوبة، لكنها ليست مصادفة"، بدأ أرتيتا. "بعد مشاركته مع المنتخب الوطني، حصل على يومين راحة، وقال: 'لا، أريد أن أتدرب في اليوم التالي، أريد أن أتدرب'. كان يسألني أسئلة عن موقعه في الملعب، وعن سرعته، وعن هذا وذاك. عندما يكون اللاعب موهوبًا، وذكيًا، ولديه الرغبة في أن يكون أفضل وأن يكون له تأثير في الفريق، فإن هذه الأشياء تحدث.

"أنا أتحدث إلى كل لاعب. يجب أن يفهم اللاعبون دائمًا، ويجب أن يفهم المدرب كيف يشعر كل واحد منهم. تقييم المباريات، تقييم الحالة العاطفية. لعب إيبس مباريات أكثر، ودقائق أكثر من أي وقت مضى. أعتقد أنه لعب 22 مباراة من أصل 28 مباراة أو شيء من هذا القبيل. لم يلعب كرة القدم بهذه الكثافة من قبل، لذا نحن على المسار الصحيح".

أرتيتا خطيب بارع، وقد تمكن من تهدئة بعض التوتر بين مشجعي أرسنال بشأن دور إيزي المتقلص حتى في ظل أزمة الإصابات، لكن ظل هناك متشككون في هذا التفسير، خاصة بالنظر إلى قلة مشاركة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا منذ ذلك الحين.