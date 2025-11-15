"مزيج بين نيمار وكريستيانو".. لاعب برشلونة السابق يتغنى بأنتوني!

يُعد مارك بارترا أحد الركائز الأساسية (ذوي الثقل) في ريال بيتيس. بعد أن عاد أساسيًا في قلب دفاع الفريق الأخضر والأبيض، جدد اللاعب الكتالوني لموسم إضافي، حتى عام 2027، ويحلم وهو في الـ 34 من عمره بالاعتزال في هيليوبوليس: "في النهاية، هذا هو بيتي. آمل أن أتمكن من البقاء هنا حتى لا أعد أتحمل أكثر، ولكني أعرف أيضًا مدى المتطلبات التي يفرضها ارتداء قميص بيتيس وما يعنيه تمثيل هذه المؤسسة".

وأضاف في تصريح لموقع "موندو بيتيس": أشعر أنني بحالة جيدة جدًا. لا أعرف كيف سأكون في غضون سنوات قليلة، ولكن يجب أن أستمر على هذا النحو".

يقدم بارترا أداءً ثابتًا هذا الموسم، حيث شارك في 10 مباريات (779 دقيقة) سجل خلالها هدفًا، مؤكدًا أهميته في قلب الدفاع. وتُعد هذه هي فترته الثانية مع النادي الأندلسي، الذي عاد إليه الصيف الماضي مجانًا من طرابزون سبور، والذي خاض بقميصه 197 مباراة (سجل 11 هدفًا)، وهو أكبر عدد مباريات له مع نادٍ واحد.

ويملك بارترا، الذي تدرج في صفوف برشلونة ولعب لبوروسيا دورتموند، خبرة هائلة في غرفة ملابس بيتيس، مستندًا إلى سجل ألقاب حافل يتضمن 5 ألقاب دوري إسباني، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فوزه بكأس ملك إسبانيا مع بيتيس في 2022.