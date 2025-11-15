AFP
"مزيج بين نيمار وكريستيانو".. لاعب برشلونة السابق يتغنى بأنتوني!
- Getty Images Sport
مارك بارترا.. صخرة في دفاع بيتيس
يُعد مارك بارترا أحد الركائز الأساسية (ذوي الثقل) في ريال بيتيس. بعد أن عاد أساسيًا في قلب دفاع الفريق الأخضر والأبيض، جدد اللاعب الكتالوني لموسم إضافي، حتى عام 2027، ويحلم وهو في الـ 34 من عمره بالاعتزال في هيليوبوليس: "في النهاية، هذا هو بيتي. آمل أن أتمكن من البقاء هنا حتى لا أعد أتحمل أكثر، ولكني أعرف أيضًا مدى المتطلبات التي يفرضها ارتداء قميص بيتيس وما يعنيه تمثيل هذه المؤسسة".
وأضاف في تصريح لموقع "موندو بيتيس": أشعر أنني بحالة جيدة جدًا. لا أعرف كيف سأكون في غضون سنوات قليلة، ولكن يجب أن أستمر على هذا النحو".
يقدم بارترا أداءً ثابتًا هذا الموسم، حيث شارك في 10 مباريات (779 دقيقة) سجل خلالها هدفًا، مؤكدًا أهميته في قلب الدفاع. وتُعد هذه هي فترته الثانية مع النادي الأندلسي، الذي عاد إليه الصيف الماضي مجانًا من طرابزون سبور، والذي خاض بقميصه 197 مباراة (سجل 11 هدفًا)، وهو أكبر عدد مباريات له مع نادٍ واحد.
ويملك بارترا، الذي تدرج في صفوف برشلونة ولعب لبوروسيا دورتموند، خبرة هائلة في غرفة ملابس بيتيس، مستندًا إلى سجل ألقاب حافل يتضمن 5 ألقاب دوري إسباني، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فوزه بكأس ملك إسبانيا مع بيتيس في 2022.
- (C)Getty Images
بارترا يترقب عودة إيسكو
أكد بارترا رغبته في عودة نجم الفريق إيسكو إلى المباريات في أسرع وقت ممكن، بعد تعافيه من الإصابة.
وقال في تصريحاته: "لقد كان تحديًا مهمًا للغاية: أن يظل الفريق متحدًا ومتماسكًا ويتمتع بزخم وديناميكية جيدة جدًا، حتى عندما يصل إيسكو، يمنحنا تلك الإضافة. إنه لا يساهم بالكرة فقط، ولكن أيضًا بدونها وعلى مستوى الفريق. الحقيقة أن هذا قد تحقق، أليس كذلك؟ أن يكون بيتيس في المقدمة للمنافسة وللتمكن من تحقيق قفزة إضافية في المستوى".
يأتي ترقب مارك بارترا لعودة إيسكو كونه الغائب الأبرز عن ريال بيتيس هذا الموسم. يتواجد إيسكو حاليًا في المراحل الأخيرة من تعافيه من إصابة قوية (كسر في عظمة الشظية) تعرض لها في أغسطس الماضي خلال فترة الإعداد، ما استدعى تدخلًا جراحيًا وأبعده عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر.
لكن عودة "المايسترو" باتت وشيكة، حيث انضم بالفعل للتدريبات الجماعية مطلع نوفمبر، ومن المتوقع أن يكون متاحًا للمشاركة فور انتهاء فترة التوقف الدولي.
تُفسر أرقام إيسكو بوضوح سبب اعتباره "المايسترو" الذي ينتظره ريال بيتيس بفارغ الصبر لإحداث "قفزة نوعية".
فمنذ انضمامه للفريق الأندلسي مجانًا في يوليو 2023، استعاد إيسكو توهجه بشكل لافت، مسجلاً 21 هدفًا وصانعًا 18 تمريرة حاسمة خلال 69 مباراة فقط، ليصبح النجم الأول للفريق.
ويحمل إيسكو (39 مباراة دولية) إرثًا هائلاً من فترته الذهبية مع ريال مدريد، الذي انضم إليه مقابل 30 مليون يورو عام 2013. فخلال 353 مباراة بالقميص الأبيض، سجل 53 هدفًا وصنع 58 تمريرة حاسمة، وحقق خزانة ألقاب مذهلة تضم 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، 3 ليجا، و4 كؤوس عالم للأندية.
- (C)Getty Images
إشادة هائلة بأنتوني
أخيرًا، أشاد بارترا بزميله البرازيلي أنتوني، قائلًا: "أعتقد أن الدوري الإسباني (لاليجا) يناسبه جدًا. هذا الأمر ساهم في رؤية أنتوني الحقيقي مرة أخرى، بل إنه يتحسن. في اليوم الأول الذي تحدثت فيه معه، استشعرت بالفعل العقلية التي يمتلكها. بالنسبة لي، هو يمتلك تلك الجودة والموهبة البرازيلية. أقول دائمًا إنه مزيج يجمع قليلاً بين نيمار وكريستيانو: عقلية كريستيانو تلك في السعي نحو المزيد والتركيز الشديد".
تُظهر أرقام المهاجم البرازيلي أنتوني أن إشادة مارك بارترا به كانت في محلها تمامًا، حيث يبدو أن اللاعب وجد "ولادة جديدة" في الدوري الإسباني. فبعد فترة صعبة في مانشستر يونايتد، الذي انضم إليه مقابل 95 مليون يورو ولم يسجل معه سوى 12 هدفًا في 96 مباراة، انتقل أنتوني إلى ريال بيتيس (أولاً على سبيل الإعارة في يناير 2025 ثم بانتقال دائم مقابل 22 مليون يورو في سبتمبر).
ومنذ وصوله إلى إسبانيا، "انفجر" أنتوني تهديفيًا، مسجلاً 15 هدفًا وصانعًا 7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة فقط بقميص بيتيس. ويقدم اللاعب موسمًا استثنائيًا حتى الآن، فخلال 11 مباراة فقط (8 في الليجا و3 في اليوروبا ليج)، نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين، ليثبت أنه استعاد بالفعل مستواه المعهود ويبرر ثقة النادي الأندلسي.
