"مزايدات مالية وصراع 3 جهات سعودية رسمية عليه!" .. تطورات مثيرة في مستقبل ماتياس يايسله مع الأهلي

مدرب كتب التاريخ مع النادي الأهلي..

فجّر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مفاجأة من العيار الثقيل؛ عن مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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يايسله يرتبط بعقدٍ مع الأهلي حتى 30 يونيو من عام 2026؛ ولكنه أعلن في الساعات الماضية، بأنه لا يعرف - حتى الآن - مستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال المراحل الأولى من الموسم الحالي 2024-2025؛ كانت الإدارة الأهلاوية على وشك "إقالة" المدير الفني الألماني الشاب؛ إلا أن الجمهور انتفض ورفض ذلك - حسب تقارير محلية عديدة -.

بعدها.. تراجعت الإدارة الأهلاوية عن قرارها؛ ليستمر يايسله في منصبه، بل ويقود الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.