بديله "أحرجه" أمام جينت .. إصابة مقلقة لمروان الصحفي في الدوري البلجيكي!

إصابة الصحفي تعكر فرحة أنتويرب بالفوز على جينت..

مع تبقي بضعة أشهر على كأس العالم 2026، فإن أي إصابة في الوقت الحالي، قد تمثل "ضربة موجعة" لحلم أي لاعب، في تمثيل منتخب بلاده في ذلك المحفل الكبير التي ينتظره عشاق كرة القدم، في الصيف المُقبل.

وجاءت إصابة مروان الصحفي، المحترف السعودي في صفوف رويال أنتويرب البلجيكي، لتمثل اختبارًا صعبًا للاعب الذي يشارك مع فريقه بانتظام، في انتظار تحقيق حلمه بالتواجد في مونديال 2026.

وشارك الصحفي في انتصار رويال أنتويرب على "مضيفه" جينت، بنتيجة (2-0)، عن طريق جيرانو كيرك وأنطوني فالنسيا، في مباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري البلجيكي "موسم 2025-2026".

    مروان الصحفي يتعرض للإصابة في الدوري البلجيكي

    واضطر الجهاز الفني لفريق رويال أنتويرب، بقيادة جوزيف أوستينج، لإجراء تبديل اضطراري في مباراة جينت، بسحب مروان الصحفي، في الدقيقة 63، ليشارك الإكوادوري "الشاب" أنطوني فالنسيا، بديلًا له.

    الناقل الرسمي للمباراة، لم يظهر أسباب إصابة مروان الصحفي، حيث كان يتم عرض إعادة لهجمة شنّها فريق جنت، من الجهة اليسرى، قبل أن تعود المباراة بلقطة سقوط "مُعار" الاتحاد فوق أرض الميدان.

    وسارع الطاقم الطبي لدخول ملعب المباراة، من أجل الاطمئنان على سلامة مروان الصحفي، إلا أن المؤشرات الأولية تثير القلق، حيث قام بصعوبة، ولم يتمكن من السير بشكل سليم، ليغادر ببطء ملعب "بلانيت جروب آرينا"، بخطوات بطيئة، ومستندًا على أعضاء الفريق الطبي.

  • الصحفي يواصل البحث عن زيارة الشباك

    ورغم انتشاره في الجبهة اليمنى لأنتويرب، سواءً بالتراجع إلى وسط منطقة فريقه، أو الانطلاق من الطرف، والتواجد في مربع جزاء الخصم، إلا أن مروان الصحفي، اكتفى بتسديدة واحدة، لم تجد طريقها إلى ما بين الخشبات الثلاث.

    وعلى مدار 63 دقيقة، تمكن الصحفي من لمس الكرة 23 مرة، وكانت نقطته المضيئة، في تمريراته القصيرة "العشر" التي بلغت نسبة دقتها 100%، كما تمكن من استعادة الكرة "مرتين"، واعتراض الخصم مرة، فضلًا عن كسب مواجهتين ثنائيتين من أصل "4".

    ويعتمد أوستينج على مروان الصحفي بشكل أساسي، حيث لم يغب عن الدوري البلجيكي، هذا الموسم، إلا في مباراة واحدة، فيما تمكن من تسجيل هدف وحيد، في شباك لا لوفييري، في الجولة الرابعة عشرة.

  • "العائد من الصليبي" يحرج الجناح السعودي

    ومع خروج الصحفي، شارك بديلًا عنه، أنطوني فالنسيا، الجناح الإكوادوري صاحب الـ22 عامًا، الذي خطف الأضواء، بعد إحرازه هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 83.

    وعاد فالنسيا، إلى الملاعب في منتصف أكتوبر الماضي، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها منذ حوالي ثمانية شهور.

    ما أشبه الليلة بالبارحة!

    وأعاد مروان الصحفي إلى الأذهان، تجربته مع بيرشكوت البلجيكي، خلال الموسم الماضي "2024-2025"، حينما كان يسير بانتظام، ويقدم أرقامًا تهديفية رائعة، بتسجيله "5" أهداف آنذاك، قبل أن يغيب عن الملاعب بشكل مفاجئ، فيما ذكر موقع Transfermarkt، بأن غياب الصحفي عن ثلاث مباريات خلال يناير وفبراير الماضيين، جاء نتيجة الإصابة، فيما أشارت تقارير أخرى، لوجود أزمة تتعلق بتسجيل اللاعب خلال تلك الفترة.

    تلك الإصابة التي أثرت كثيرًا على مشوار الصحفي مع بيرشكوت، حيث عاد إلى الدوري، بدقائق مشاركة قليلة في كل مباراة، ولم يعد للمشاركة دقائق طويلة، إلا بعد تأكد تأهل الفريق إلى "تصفيات الهبوط"، حيث كان قريبًا للغاية من التوجه إلى الدرجة الثانية.

    ولعل السيناريو المخيف في إصابة مروان الصحفي، في ذلك التوقيت، يتمثل في أمرين..

    * تزامن الإصابة مع عودة الجناح الشاب أنطوني فالنسيا، الذي قد يتم الاعتماد عليه في الفترة المُقبلة، بعدما أعلن عن نفسه بقوة أمام جينت.

    * التأثير على فرصه في العودة للمنتخب السعودي قبل نهائيات كأس العالم 2026 (في انتظار الكشف عن حجم الإصابة ومدة الغياب).

    "إيتو الصغير" .. من تهديد الكبار إلى صدمة رينارد

    وكان مروان الصحفي قد استهل رحلة الاحتراف من بوابة بيرشكوت، حيث انتقل معارًا من صفوف الاتحاد، وبرز المحترف السعودي في مواجهات الكبار، حينما هز شباك أندرلخت وكلوب بروج، ما دفع الإعلامي تركي العجمة لوصفه بـ"إيتو الصغير".

    ورغم تسجيله 6 أهداف في الدوري، إلا أنه لم يسعف في بقاء بيرشكوت الذي هبط إلى الدرجة الثانية، ليعود إلى الاتحاد، الذي أعاره مجددًا إلى رويال أنتويرب البلجيكي.

    ومع مشاركته بانتظام، بات الصحفي ضمن العناصر المستدعاة من قِبل الفرنسي هيرفي رينارد، للانضمام إلى المنتخب السعودي الأول، حيث شارك في تصفيات كأس العالم، وبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، فيما كانت مشاركته الأخيرة مع الأخضر في ودية مقدونيا الشمالية، في سبتمبر الماضي.

    ولم يتواجد الصحفي مع المنتخب السعودي، الذي يشارك في بطولة كأس العرب 2025، وتأهل إلى نصف النهائي، لظروف احترافه مع أنتويرب، قبل أن يتعرض لإصابة قد تهدد حظوظه في التواجد مع الأخضر الذي يتأهب للمشاركة في كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

