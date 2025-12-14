بديله "أحرجه" أمام جينت .. إصابة مقلقة لمروان الصحفي في الدوري البلجيكي!

مع تبقي بضعة أشهر على كأس العالم 2026، فإن أي إصابة في الوقت الحالي، قد تمثل "ضربة موجعة" لحلم أي لاعب، في تمثيل منتخب بلاده في ذلك المحفل الكبير التي ينتظره عشاق كرة القدم، في الصيف المُقبل.

وجاءت إصابة مروان الصحفي، المحترف السعودي في صفوف رويال أنتويرب البلجيكي، لتمثل اختبارًا صعبًا للاعب الذي يشارك مع فريقه بانتظام، في انتظار تحقيق حلمه بالتواجد في مونديال 2026.

وشارك الصحفي في انتصار رويال أنتويرب على "مضيفه" جينت، بنتيجة (2-0)، عن طريق جيرانو كيرك وأنطوني فالنسيا، في مباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري البلجيكي "موسم 2025-2026".