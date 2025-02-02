تصريحات مدرب بيرشكوت تزيد الشكوك حول مروان الصحفي .. ديرك كاوت: ما تفعله الإدارة شيء غير محترم!

مدرب بيرشكوت يهاجم إدارة النادي بقوة..

منذ الأمس والسؤال الذي يفرض نفسه على الوسط الرياضي السعودي، وخاصةً الاتحادي هو: "أين مروان الصحفي من مباريات بيرشكوت؟!" .. حتى جاءت تصريحات مدربه ديرك كاوت، لتعطي ما أشبه بالإشارة حول سبب اختفائه المفاجئ.

المحترف السعودي كان قد انضم للفريق البلجيكي في صيف 2024 معارًا من الاتحاد ولمدة موسم وحيد، ضمن برنامج الاحتراف الخارجي للاعبين السعوديين، الذي يسعى المسؤولون لتنفيذه بصورة أكبر في قادم أسواق الانتقالات.

وشارك الصحفي في 17 مباراة بقميص الفريق البلجيكي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع آخر.