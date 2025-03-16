الغامدي أفضل لاعب والصحفي فقد البوصلة نهائيًا .. شكرًا ثنائي بيرشكوت، هيا بنا إلى "صراع البقاء" في بلجيكا!

ماذا حدث في مباراة بيرشكوت وويسترلو؟

بأسوأ سيناريو ممكن، اختتم بيرشكوت، الذي يضم الثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، مشواره في المرحلة الأساسية من مسابقة الدوري البلجيكي، بالخسارة أمام ضيفه ويسترلو بنتيجة (1-2)، ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة.

وشارك ثنائي الاتحاد المُعار في التشكيل الأساسي لبيرشكوت أمام ويسترلو، في مباراة سجل خلالها الضيوف هدفين عن طريق جريفين يو "ركلة جزاء" ونويشدتر في الدقيقتين 45+7 و86، بينما جاء هدف أصحاب الأرض عن طريق رومينس بالخطأ في مرماه.

وتلقى بيرشكوت الخسارة الـ18، ليحتل المركز السادس عشر والأخير، برصيد 18 نقطة من 30 مباراة، ويتأهل إلى مرحلة تصفيات البقاء والهبوط، بينما رفع ويسترلو رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز التاسع.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مروان الصحفي وفيصل الغامدي في مباراة بيرشكوت وويسترلو..