175 مليوناً في لاعبين! .. لعنة آينتراخت فرانكفورت تطارد مرموش والدليل في ريال مدريد وباريس!

مرموش ليس أول نجوم فرانكفورت الراحلين بمبالغ ضخمة

أصبح انتقال عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي شبه محسوماً، النجم المصري لم يشارك مع ناديه الجمعة في الانتصار على بوروسيا دورتموند لحساب البوندسليجا، واكتفى بوداعية مؤثرة لجماهير آينتراخت فرانكفورت قبل إتمام الصفقة التي تقدرها المصادر المطلعة في حدود 75 مليون يورو، و5 ملايين إضافية في شكل حوافز متعلقة بالمشاركات.

انتقال النجم المصري من فرانكفورت ليس الأول الذي يكون بطله العملاق الألماني وأحد مهاجميه، بل هي عادة تكررت كثيراً في السنوات الماضية، ويكفي أن آينتراخت في غضون عامين تقريباً جمع قرابة 175 مليون يورو من بيع مرموش وراندال كولو مواني، ليؤكد مدى نجاح الفريق في تسويق لاعبيه والاستفادة المالية منهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن هناك عامل مشترك بين كل مهاجمي فرانكفورت الذين غادروا في السنوات الماضية بعيداً عن المبالغ الضخمة التي دفعت فيهم، وهي لعنة الفشل التي طاردتهم في أنديتهم ومشوارهم منذ الرحيل عن النادي، الأمر الذي سيأمل مرموش أن لا يصيبه كما حدث مع كولو مواني، وثلاثي آخر شهير تألق في البوندسليجا قبله بنفس الألوان.