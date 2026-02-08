مرموش المحارب الوحيد وسط أشباح صلاح وإرلينج.. وهالاند استيقظ في الوقت القاتل!

نجح فريق مانشستر سيتي في قلب الطاولة على مضيفه ليفربول في عقر داره وبين جماهيره بملعب الأنفيلد ليخطف فوزاً درامياً بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

كانت المباراة تسير نحو تعادل ربما يرضي الجميع بعد شوط أول اتسم بالحذر التكتيكي المتبادل والسيطرة الطفيفة للضيوف لكن الإثارة الحقيقية بدأت في الربع الأخير من اللقاء حين تقدم ليفربول أولاً عبر ركلة حرة مباشرة نفذها دومينيك سوبوسلاي ببراعة في الدقيقة الرابعة والسبعين لتشتعل المدرجات قبل أن يرد السيتي بقوة ويسجل هدفين متتاليين غيرا مسار النقاط الثلاث تماماً.

هذا الانتصار لم يكن مجرد فوز عابر بل هو إعلان عن عودة الماكينة السماوية لمطاردة الصدارة بكل قوة في ليلة شهدت بعض الجدل التحكيمي وكان بطلها كريج باوسن الذي رفض احتساب ركلتي جزاء في الشوط الأول وصنع الحدث في الوقت بدل من الضائع عندما منح واحدة لمانشستر سيتي وألغى هدفهم الثالث ليمنح سوبوسلاي بطاقة حمراء.