أحمد فرهود

انتهت .. مركز التحكيم الرياضي يعلن قراراته ضد الهلال في أزمة السوبر السعودي

قضية شغلت الرأي العام لفترة طويلة..

حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي مساء اليوم الأربعاء، قراره النهائي بشأن أزمة نادي الهلال الشهيرة، في بطولة كأس السوبر المحلي 2025-2026.

الهلال اعتذر عن المشاركة في بطولة السوبر السعودي؛ وذلك بسبب إرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية صيف 2025.

وقام اتحاد الكرة باستدعاء الأهلي بدلًا من الزعيم؛ حيث نجح الراقي في التتويج باللقب الغالي، بعد الفوز على القادسية في المربع الذهبي ثم النصر في النهائي.

    أزمة كأس السوبر السعودي 2025-2026

    بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والتي استضافتها هونج كونج على أراضيها؛ كان من المقرر أن يُشارك فيها نادي الهلال، إلى جانب الثلاثي "النصر، الاتحاد والقادسية".

    لكن.. الهلال فاجأ الجميع بـ"اعتذاره" عن المشاركة في البطولة، بسبب إرهاق نجوم الفريق عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025؛ الأمر الذي استدعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لدعوة النادي الأهلي بدلًا منه.

    وهُنا.. واجه الأهلي الفريق القدساوي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ بينما تقابل النصر مع عملاق جدة الآخر نادي الاتحاد.

    وعلى الرغم من حل أزمة السوبر، بتقديم الدعوة إلى الأهلي بدلًا من الهلال؛ إلا أنه كان لزامًا على لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتخذ قرارات ضد الزعيم، بسبب "اعتذاره" عن عدم المشاركة.

    وقررت "الانضباط" معاقبة الهلال، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي؛ إلى جانب حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر المحلي، حال تأهُله له.

    هذه العقوبات استأنف ضدها الزعيم أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة؛ والتي قضت بإلغاء قرارات "الانضباط"، مع تغريم الهلال 500 ألف ريال سعودي وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل 2026-2027.

    ليس هذا فقط.. تم اعتبار نادي الهلال خاسرًا أمام القادسية - المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر - بنتيجة (3-0)؛ وهي العقوبة التي دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة، بدلًا من صعود القادسية للنهائي مباشرةً.

    ومن ناحيته.. قرر الزعيم الهلالي تقديم شكوى رسمية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأكيد أحقيته في الاعتذار عن المشاركة في السوبر دون أي عقوبات؛ وهي القضية التي تم النظر فيها، طوال الأسابيع الماضية.

    عقوبات مركز التحكيم الرسمية ضد نادي الهلال

    وفي هذا السياق.. أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي قراراته الرسمية، في أزمة نادي الهلال الشهيرة، ببطولة كأس السوبر المحلي 2025-2026.

    مركز التحكيم الرياضي ألغى قرارات "الاستئناف"، وأيّد العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم في البداية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: حرمان الهلال من المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي.

    * ثانيًا: تغريم الهلال مبلغًا ماليًا يُقدر بـ500 ألف ريال سعودي.

    أي أن الهلال سيُشارك في بطولات خروج المغلوب بشكلٍ طبيعي؛ مع تنفيذ العقوبة في كأس السوبر السعودي، فقط لا غير.

    تأييد تتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي

    المثير في الأمر أن نادي القادسية، كان قد طالب بإعادة نهائي كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ على أن يكون هو طرفًا فيه.

    القادسية اعتمد في طلبه؛ على أن اعتذار الهلال عن المشاركة في السوبر يُعد "انسحابًا"، وبالتالي فإن مشاركة الأهلي بدلًا منه غير قانونية.

    وبما أن القادسية كان من المقرر أن يواجه الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر؛ اضطر في النهاية أن يلعب ضد الأهلي، قبل الخسارة (1-5).

    لكن.. مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض طلب القادسية؛ وأيّد تتويج الأهلي بلقب كاس السوبر السعودي 2025-2026، مع معاقبة الهلال بالقرارات - سالفة الذكر -.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 10 انتصارات مع تعادلين، في 12 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 26.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 61.

    * أهداف مستقبلة: 24.

