مرشح رئاسة برشلونة يهدد ديكو بالإقالة .. ويكشف موقفه من استمرار فليك

يستعد برشلونة حاليًا لأحدث جولة من الانتخابات التي ستُجرى الشهر المقبل. وسيترشح لابورتا مرة أخرى للمنصب، في حين أكد فونت ومارك سيريا وخافيير فيلاخوانا وجوان كامبروبي أيضًا نيتهم الترشح. وقد انتُخب لابورتا لولاية ثانية في عام 2021، بعدما حصد 54% من الأصوات، متفوقًا على فونت وتوني فريشا.

وكان رئيس برشلونة قد قال بالفعل إنه يشعر بأنه يستحق الاستمرار، قائلاً لـRAC1: "لقد كان هذا عام تعافي النادي، وأريد الترشح مجددًا لأنني أعتقد أننا نقوم بعمل ممتاز. هذا المشروع يستحق أن يستمر. البرنامج الذي قدمناه تضمّن إجراءات مثيرة للجدل كان لا بد من اتخاذها تحت ضغط شديد. أفهم لماذا لم يدعمها بعض الناس - لأنهم لم يكونوا يعرفون كل ما كنا نواجهه داخليًا. لقد تطلّب الأمر ذكاءً وشجاعةً وإصرارًا. لقد اضطررنا للوقوف في وجه حملة للتشكيك المؤسسي، دفعتها بعض الجهات - وخاصة منافسينا. واضطررنا أيضًا لتحمل محنة تسجيل اللاعبين، التي ازدادت صعوبة بسبب رد الفعل العدائي من أولئك الذين لم يريدوا أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا. كل هذا يمنحني قوة للاستمرار. أعتقد أن المشروع الذي أفتخر بقيادته يستحق أن يمضي قدمًا - لأنه الأفضل لبرشلونة. قبل كل شيء، نحن نحب هذا النادي، وكل ما نفعله هو من أجل مصلحته."