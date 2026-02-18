مرشح رئاسة برشلونة يرفع لافتة ضخمة تحمل صورة ليونيل ميسي في وسط المدينة ويستخدم شعار حملة جوان لابورتا السابقة

كما أشار فونت إلى اسم ميسي في حملته الانتخابية. وقال لصحيفة موندو ديبورتيفو: "أول مكالمة سأجريها عندما نفوز في الانتخابات ستكون إلى ليو ميسي. ستكون أول مكالمة هاتفية أجريها".

لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى لابورتا، الذي توترت علاقته بميسي بعد رحيله المثير للجدل عن النادي في عام 2021. ويقال إن ميسي "غاضب جدًا" من لابورتا بسبب رحيله، وقد اعترف رئيس برشلونة أن هذه القصة "أحزنته".

ميسي مرتبط حاليًا بعقد مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028 في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكنه تحدث سابقًا عن رغبته في العودة إلى برشلونة. وقال لصحيفة سبورت: "أريد حقًا العودة إلى هناك، نحن نفتقد برشلونة كثيرًا. أنا وزوجتي والأطفال نتحدث باستمرار عن برشلونة وفكرة العودة إليها. لدينا منزلنا هناك، وكل شيء، لذلك هذا ما نريده. أنا أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب عندما ينتهي بناؤه، لأنني منذ أن غادرت إلى باريس، لم أعد إلى كامب نو، ثم انتقلوا إلى مونتجويك".

لن يكون من المفاجئ أن يتولى ميسي منصبًا في برشلونة في المستقبل بعد انتهاء مسيرته الكروية، ولا شك أنه سيتابع عن كثب الأحداث في كامب نو قبل التصويت المهم الشهر المقبل.