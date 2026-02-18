Marc Ciria X
مرشح رئاسة برشلونة يرفع لافتة ضخمة تحمل صورة ليونيل ميسي في وسط المدينة ويستخدم شعار حملة جوان لابورتا السابقة
الحملات الانتخابية جارية في برشلونة
ينشغل المرشحون لرئاسة نادي برشلونة بحملاتهم الانتخابية قبل الانتخابات التي ستجرى في 15 مارس. لابورتا هو المرشح الأوفر حظًا للفوز ويأمل في استمرار ولايته لفترة أخرى، لكنه يواجه منافسة من عدة خصوم. فيكتور فونت، الذي هزمه لابورتا في المرة السابقة، يترشح مرة أخرى إلى جانب سيريا، وكزافييه فيلاجوانا، ودانيال خوان، وويليام مادوك.
لفت سيريا الأنظار برايته اللافتة التي تظهر صورة ميسي وهو يرفع قميص برشلونة. الصورة مأخوذة من احتفال ميسي الشهير بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في عام 2017.
سيريا يريد عودة ميسي
غالبًا ما يرد اسم ميسي بانتظام في الحملات الرئاسية حيث يسعى المرشحون إلى إقناع الناخبين. ليس من المستغرب سماع اسم النجم الأرجنتيني مرة أخرى هذه المرة، حيث أصر سيريا سابقًا على ضرورة إعادة أسطورة النادي إلى النادي.
بعد أن قام ميسي بزيارة سرية إلى ملعب كامب نو الذي تم تجديده في ديسمبر، قال سيريا للصحفيين: "نريد أن يتمكن أساطيرنا من العودة إلى النادي دون الحاجة إلى القيام بذلك في منتصف الليل وبشكل سري. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. [ميسي] شخصية لا غنى عنها لهذا النادي. يجب أن يعود مع نظام دعم قوي وهيكل جيد. يجب أن تكون علاقة ميسي ببرشلونة مثل علاقة مايكل جوردان ونايكي. يجب أن تتجاوز الحدود، من المجالات التجارية والمؤسسية للنادي إلى الرعاة وتطوير اللاعبين في لا ماسيا. مع أفضل لاعب في تاريخ النادي، يمكننا القيام بالكثير وكسب الكثير من المال. إعادته إلى دياره أمر ضروري إذا أردنا الخروج من الوضع المالي الذي نمر به. لا يتعلق الأمر بإقناعه بتمثال أو مباراة تكريمية. يتعلق الأمر باتفاق يجعل أفضل رياضي على هذا الكوكب أكبر سفير لبرشلونة".
مشكلة ميسي بالنسبة إلى لابورتا؟
كما أشار فونت إلى اسم ميسي في حملته الانتخابية. وقال لصحيفة موندو ديبورتيفو: "أول مكالمة سأجريها عندما نفوز في الانتخابات ستكون إلى ليو ميسي. ستكون أول مكالمة هاتفية أجريها".
لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى لابورتا، الذي توترت علاقته بميسي بعد رحيله المثير للجدل عن النادي في عام 2021. ويقال إن ميسي "غاضب جدًا" من لابورتا بسبب رحيله، وقد اعترف رئيس برشلونة أن هذه القصة "أحزنته".
ميسي مرتبط حاليًا بعقد مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028 في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكنه تحدث سابقًا عن رغبته في العودة إلى برشلونة. وقال لصحيفة سبورت: "أريد حقًا العودة إلى هناك، نحن نفتقد برشلونة كثيرًا. أنا وزوجتي والأطفال نتحدث باستمرار عن برشلونة وفكرة العودة إليها. لدينا منزلنا هناك، وكل شيء، لذلك هذا ما نريده. أنا أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب عندما ينتهي بناؤه، لأنني منذ أن غادرت إلى باريس، لم أعد إلى كامب نو، ثم انتقلوا إلى مونتجويك".
لن يكون من المفاجئ أن يتولى ميسي منصبًا في برشلونة في المستقبل بعد انتهاء مسيرته الكروية، ولا شك أنه سيتابع عن كثب الأحداث في كامب نو قبل التصويت المهم الشهر المقبل.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتاج المرشحون لرئاسة برشلونة إلى 10 آلاف توقيع لكي يتأهلوا إلى مرحلة ما قبل الترشح بحلول 2 مارس. وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين بعد ذلك التاريخ قبل الانتخابات التي ستجرى في 15 مارس، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن يواجه فيه فريق هانسي فليك فريق إشبيلية في الدوري الإسباني.
