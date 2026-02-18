مرسيليا تعين مدربًا جديدًا بعد رحيل روبرتو دي زيربي في تطور دراماتيكي جديد للموسم

وجاء في بيان النادي: "يسر أولمبيك مرسيليا أن يعلن عن تعيين حبيب بيي مدربًا للفريق المحترف.

لقد شق حبيب بيي مسارًا مهنيًا فريدًا في كرة القدم الفرنسية، أولاً كلاعب قتالي ومحترم، ثم كمدرب طموح ومدروس.

"سرعان ما انخرط حبيب بيي في مسيرته كمدرب. كان متشوقًا للعودة إلى الملعب ووجد مكانه الطبيعي على خط التماس. في عام 2021، تولى زمام الأمور في نادي ريد ستار. في دوري صعب، فرض هوية واضحة: الانضباط والكثافة والطموح. استند أسلوبه الإداري إلى معايير عالية ومسؤولية اللاعبين، بما يتماشى مع ما جسده على أرض الملعب. بطل وطني في عام 2004، قاد ريد ستار إلى الدوري الفرنسي الثاني، لكنه غادر النادي للانضمام إلى ستاد رين.

"يوم الثلاثاء 18 فبراير 2018، عاد حبيب بيي إلى أولمبيك مرسيليا. من العشب الأخضر في ملعب أورانج فيلودروم إلى خط التماس في ملعب بولفارد ميشيل، يبدو أنه قد أكمل دورة كاملة، ولكن ربما لا يزال الجزء الأصعب أمامه، مع نفس المبادئ التوجيهية التي رافقت مسيرته الكروية: القيادة والعمل الجاد والشغف".