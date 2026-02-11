مرسيليا تستهدف نجم نيوكاسل السابق ليكون مدرب ماسون غرينوود بعد رحيل روبرتو دي زيربي

أقال مرسيليا دي زيربي من منصبه في منتصف الأسبوع، على خلفية الهزيمة الساحقة التي مني بها النادي 5-0 أمام باريس سان جيرمان في عطلة نهاية الأسبوع. بعد المباراة، انتقد المدرب السابق لبرايتون لاعبيه بشدة.

وقال دي زيربي: "إنها فترة صعبة... قدمنا أداءً جيدًا ضد رين ولانس، ثم أصبحنا في حالة يأس تام. مرة أخرى، أعتذر للجماهير".

وأضاف: "أنا لا أعرف ما يدور في عقول اللاعبين، لا أعرف ما الذي يحدث.

"لقد استعددنا للمباراة قدر الإمكان. لكن من الواضح أننا لم نستعد جيدًا. نحتاج إلى فهم السبب. لماذا نذهب إلى بروج ونلعب بهذه الطريقة؟ لماذا نأتي إلى هنا ونلعب بهذه الطريقة؟ ولماذا نلعب مباريات مختلفة تمامًا ضد لينس ورين؟"

وقال أيضًا إنه سيتحدث إلى مجلس الإدارة، وستكون نتيجة تلك المحادثة هي تركه لمنصبه. واختتم قائلاً: "سنتحدث مع [المدير الرياضي مهدي] بنعطية ولونغوريا لفهم ما يمكننا فعله. لأن هذه الهزائم مؤلمة، خاصة في باريس، خاصة بهذه الطريقة".