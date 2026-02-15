"مرحبًا بالأساطير" .. ظهور باجيو وأدريانو في قمة إنتر ويوفنتوس

روبرتو باجيو في سان سيرو، هذه المرة بصفته ضيف شرف، بعد أن أضفى مجداً على تاريخ ملعب ميلانو مرات عديدة خلال مسيرته الرائعة كلاعب.

وقد استقبلت الجماهير والمشجعون في ملعب مياتزا النجم السابق بالتصفيق. وحضر هو أيضًا ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس، المباراة الكبيرة يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بانتصار مثير للنيراتزوري على البيانكونيري بنتيجة 3-2.

إلى جانب باجيو، هناك أيضًا نجم قديم آخر في كرة القدم الإيطالية ونادي إنتر: أدريانو، الذي حضر أيضًا إلى سان سيرو في ما كان يومًا ما ملعبه الكروي.

