أصيبت بالفيروس بعدها بيومين .. صحفية عن دييجو كوستا: قام بالكحة عمدًا في وجهي خلال جائحة كورونا!

في مارس 2020، التقت هيلين هندريكس مع كوستا بعد أن أطاح أتلتيكو بليفربول من دوري أبطال أوروبا في أنفيلد في آخر مباراة أقيمت قبل أن تدخل كرة القدم والمملكة المتحدة في حالة إغلاق بسبب كوفيد-19.

كانت هيلين تعمل في التلفزيون الهولندي في وقت كانت فيه البلادقد دخلت بالفعل في حالة إغلاق. الآن، ادعت أن كوستا اقترب منها ومن فريقها وسعل في وجوههم بعد مباراة الدور الـ16.

وفي حديثها مع بودكاست HNM، قالت: "في النهاية، من بين جميع الأشخاص الذين كانوا في ذلك الملعب، توفي 41 شخصًا بسبب كوفيد-19 بتلك الفترة. أولاً، كان هناك فيرجيل فان ديك وتحدثت معه، ثم دييجو كوستا. هل تعرفون ماذا فعل كوستا؟ لقد اقترب مني وقام بالكحة والسعال عمدًا في وجه الجميع. أنا لا أغضب بسهولة، لكنني أردت أن أركض وراءه وأقول له: "ماذا تفعل بي؟"

لقد سعل في وجهي بالفعل. لكن بسبب الاتصال بهولندا، كنت مربوطة بسلك وكنت أتبعه وأسير خلفه، فسقطت الكاميرا بأكملها. لم أكن أعرف ماذا يحدث لي، اعتقدت أن هذا أمر شائن للغاية".