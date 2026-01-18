في إطار الاحتفال بالانتقال إلى نادٍ كبير بحجم الهلال، وقع لاعب الوسط مراد هوساوي وعائلته – ربما عن غير قصد – في خطأ استفزاز الأندية التي كانت راغبة في ضمه، على رأسها النصر والاتحاد.
مراد هوساوي وعائلته بعد التوقيع للهلال .. بدأ المهمة باستفزاز النصر والاتحاد، و"نصراوي" حوّل وجهته!
ما القصة؟
صاحب الـ24 عامًا خطف الأنظار إليه بما يقدمه مع الخليج منذ صيف 2024، وزاد الاهتمام به بعد تألقه أكثر في الموسم الجاري 2025-2026.
هذا دفع عدد من الأندية للصراع على ضمه، منها الهلال، النصر والاتحاد، والصراع كان على أشده بين الثنائي الأول تحديدًا أكثر من العميد.
لكن في الأخير نجح مسؤولو القلعة الزرقاء في حسم الصفقة لناديهم، ليوقع مراد هوساوي عقود انتقاله إلى الهلال حتى عام 2031.
هوساوي وعائلته يستفزون النصر والاتحاد
عقب ساعات من التوقيع إلى الهلال، الذي أُعلن عنه أمس السبت، ظهر مراد هوساوي في فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة عدد من أفراد عائلته، للاحتفال بالنقلة الكبيرة في مسيرته الكروية بالانضمام إلى الهلال.
ولجأ اللاعب وأسرته للغناء، حيث جاء ضمن كلماتهم: "خَبِر اللي طامع بولدنا، وقع الولد وصاير هلالي".
تلك الكلمات استفزت جماهير النصر بالتحديد، في ظل تأكيدات صحفية على أن اللاعب كان يريد الانضمام للعالمي، لكن الجوانب المالية حسمت الصفقة للهلال.
التصريحات الأولى من هوساوي
وفي أول تعليق رسمي من مراد هوساوي بعد توقيع عقود انتقاله إلى الهلال، قال في فيديو مع وكيله صالح آل سالم اليامي: "كانت فترة ليست سهلة، لكن بحكم خبرة وكيلي وطيبة قلبه ونيته الصادقة ربنا أتممها، بإذن الله أكون عند حسن ظنه وحسن ظن جماهير الهلال، والقادم يكون أفضل".
"نصراوي" وراء إقناع هوساوي بالهلال
المفاجأة الأكبر في الصفقة كشفها الإعلامي الرياضي معن القويعي، مؤكدًا أن نصراوي هو من أقنع مراد هوساوي بالانتقال إلى الهلال دون النظر في أي عروض أخرى وصلته.
النصراوي الذي تحدث عنه القويعي هو ضياء هارون؛ لاعب العالمي الأسبق وشقيق هوساوي، مشددًا على أنه كان من "أشد" المؤيدين لارتدائه القميص الأزرق.
مطالب بضمان حقوق أحد
على جانب آخر، طالب الإعلامي الرياضي فارس الفزي وزارة الرياضة بحفظ حقوق نادي أحد في صفقة انتقال مراد هوساوي من الخليج إلى الهلال.
لاعب الوسط الشاب كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي أحد، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2022.
وبعد عامين مع الفريق الأول لأحد، خرج هوساوي معارًا لنادي الخليج موسم 2024-2025، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في صيف 2025، مع وضع الأول بند في عقد البيع بمنحه نسبة من عملية إعادة بيعه في المستقبل لأي نادٍ جديد.
عطفًا على ذلك، كتب الإعلامي فارس الفزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "صفقة مراد هوساوي بعد انتقاله إلى الهلال تضع مسؤولية مباشرة على وزارة الرياضة في حفظ حقوق نادي أحد، الذي يملك نسبة من بيع عقد اللاعب".
وأضاف: "المطلوب التأكد من أن الصفقة تمت بالقيمة العادلة دون أي تلاعب في المبلغ، وأن تصل النسبة المستحقة كاملة وفي وقتها. أحد يعاني فنيًا وماليًا، وإدارته مكلفة من الوزارة... وحماية حقوقه ليست مجاملة بل واجب رقابي لا يقبل التساهل".
مسيرة هوساوي مع الخليج
كما ذكرنا سلفًا، انضم لاعب الوسط الشاب إلى الخليج في صيف 2024 معارًا من أحد قبل الشراء النهائي في صيف 2025، ومنذ ذلك الحين، خاض 43 مباراة مع الفريق، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.
بالحديث عن الموسم الجاري تحديدًا، شارك هوساوي مع الخليج في 11 مباراة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، محرزًا هدفين وصانعًا لمثلهم.
صفقات الهلال الشتوية
بالأمس، لم يكتف الهلال بالإعلان عن صفقة مراد هوساوي فقط، إنما كذلك ضمن لاعب آخر من النادي نفسه "الخليج"..
الزعيم حسم صفقة انتقال حارس مرمى الخليج "ريان الدوسري" لصفوفه ولمدة خمس سنوات، أي حتى عام 2031، بدعم من عضوه الذهبي الأمير الوليد بن طلال.
وقبل تلك الصفقتين، أبرم الهلال صفقة محلية أخرى في الميركاتو الشتوي الجاري، بالتعاقد مع سلطان مندش؛ جناح أيمن التعاون، مقابل 3.43 مليون يورو، بعقد يمتد لنهاية يونيو 2028.
فيما تعاقد مسؤولو الزعيم مع لاعب أجنبي وحيد في الشتاء الجاري – حتى الآن – بالحصول على توقيع المدافع الإسباني بابلو ماري، قادمًا من فيورنتينا مقابل 2 مليون يورو.