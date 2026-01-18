مراد هوساوي وعائلته بعد التوقيع للهلال .. بدأ المهمة باستفزاز النصر والاتحاد، و"نصراوي" حوّل وجهته!

صاحب الـ24 عامًا خطف الأنظار إليه بما يقدمه مع الخليج منذ صيف 2024، وزاد الاهتمام به بعد تألقه أكثر في الموسم الجاري 2025-2026.

هذا دفع عدد من الأندية للصراع على ضمه، منها الهلال، النصر والاتحاد، والصراع كان على أشده بين الثنائي الأول تحديدًا أكثر من العميد.

لكن في الأخير نجح مسؤولو القلعة الزرقاء في حسم الصفقة لناديهم، ليوقع مراد هوساوي عقود انتقاله إلى الهلال حتى عام 2031.