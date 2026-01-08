Murad Hawsawi Al-Khaleejsocial gfx
بعد صراع الهلال والنصر والاتحاد .. الكشف عن وجهة مراد هوساوي الجديدة "الصفقة تمت"!

قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية، وكان مراد هوساوي، وسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، ضمن أبرز العناوين حول اللاعبين المرشحين بقوة في سوق الميركاتو، في ظل الصراع الكبير على نيل توقيع اللاعب، رغم تمسك "الدانة" بخدماته.

هوساوي يقدم مستوياته رائعة مع فريقه، الأمر الذي جعله محط أنظار عددٍ من الأندية الكبرى، خاصة الهلال، وفق ما اعترف به أحمد خريدة، رئيس نادي الخليج.

    صراع ثلاثي كبير على هوساوي .. وعقبة فريق يلو

    وكانت صحيفة "الرياضية"، قد كشفت عن صراع ثلاثي من أجل الحصول على توقيع مراد هوساوي، بين أندية الهلال والنصر والاتحاد.

    الأزمة في صفقة هوساوي، كانت تتمثل في نادي أحد، الذي يملك حق الحصول على نسبة 40% من قيمة بيع عقد اللاعب حال رحيله عن الخليج، وفق العقد المُبرم بين الطرفين، من أجل شراء عقد اللاعب بصورة نهائية من أحد، في صيف 2024.

    وأفاد التقرير بأن الهلال والنصر والاتحاد يحاولون تقديم تعويضات مالية، أو مزايا واتفاقيات أخرى، لإقناع مسؤولي نادي أحد، بالتخلي عن حصته البالغة 40% من قيمة الصفقة، علمًا بأن تنازل أحد، سيسهل بشكل كبير في مسألة إتمام الصفقة، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    الصفقة تمت!

    من جانبه، كشف الإعلامي والمحلل الرياضي، عيسى الجوكم، عن تطورات ملف اللاعب مراد هوساوي، مؤكدًا أنه سينتقل إلى الهلال في الميركاتو الشتوي.

    وذكر الجوكم، عبر منصة (إكس)، بأن نادي الخليج نجح في الوصول إلى الرقم الذي يريده، كما أن نسبة الـ40% من الصفقة ستكون من نصيب نادي أحد، مؤكدًا أن الصفقة تمت، ومراد سيكون لاعبًا هلاليًا.

  • حقيقة شرط الـ100 مليون

    أفادت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية بأن إدارة نادي الخليج حددت رقمًا ماليًا مرتفعًا للموافقة على الاستغناء عن لاعبها مراد هوساوي، حيث جرى تداول أن الحد الأدنى لأي عرض رسمي يجب ألا يقل عن 100 مليون ريال سعودي، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادي حتى عام 2029.

    إلا أن حسين الدبيس، مدير الكرة بنادي الخليج، نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا خلال تصريحاته لبرنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية، أن الحديث عن رقم 100 مليون ريال لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية، مشددًا على أن إدارة النادي لم تُحدد أو تُعلن أي أرقام مالية بهذا الشكل.

    وأوضح الدبيس في الوقت ذاته أن عدة أندية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع مراد هوساوي، ودخلت بالفعل في مفاوضات مع إدارة الخليج، مشيرًا إلى أن نادي الهلال كان من بين الأندية التي تقدمت بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

    وعن القيمة العادلة للصفقة، أشار مدير الكرة إلى أن سوق الانتقالات يفرض معاييره الخاصة، موضحًا أن اللاعب السعودي الدولي، الذي يشارك بصفة منتظمة مع المنتخب الأول، تتراوح قيمته عادة ما بين 50 و70 مليون ريال، لافتًا إلى أن مراد هوساوي يمتلك مزايا إضافية، أبرزها صغر سنه البالغ 23 عامًا، واعتماده كعنصر أساسي مع فريقه.

    ورغم هذا التوضيح الرسمي من إدارة الخليج، لا تزال بعض المصادر الصحفية تتعامل مع رقم 100 مليون ريال باعتباره السقف الذي قد تطلبه إدارة النادي لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026، خاصة في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب مؤخرًا مع المنتخب السعودي، ما زاد من قيمته الفنية والتسويقية داخل سوق الانتقالات.

    الراحلون عن الهلال في الشتوية

    في المقابل، أصبح أربعة لاعبين في الهلال، مرشحين بقوة للمغادرة في سوق الميركاتو الشتوي، وهم علي البليهي وعبد الإله المالكي وعبد الله الحمدان ومحمد القحطاني، فيما أفادت تقارير بأن الحمدان قد وقّع عقدًا مع نادي النصر.

    أيضًا، بات الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، على أعتاب الانتقال إلى برشلونة، في الفترة الشتوية، رغم توصل الهلال لاتفاق شفهي مع إنتر، خلال الأيام الماضية، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في العودة إلى قلعة البلوجرانا.

    وفي ظل تأكيد سيموني إنزاجي بأنه لن يعتمد على كانسيلو خلال الفترة المُقبلة، ذكر ديكو، المدير الرياضي ببرشلونة، بأنهم يقومون بإنهاء الأمور حاليًا لحسم صفقة البرتغالي، والذي سيصل قريبًا إلى برشلونة، كونه لم يجر الفحوصات الطبية بعد، رغم تأكيده بأن الصفقة لم تُحسم بشكل نهائي حتى اللحظة.

  • ماذا قدم مراد هوساوي خلال الموسم الحالي؟

    يعتمد المدرب اليوناني جورجوس دونيس، على مراد هوساوي بشكل مستمر في تشكيل الخليج الأساسية، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال الموسمين الماضي والحالي.

    هوساوي شارك خلال الموسم الحالي في 11 مباريات مع الخليج في بطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين حتى الآن، بواقع 852 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع مثلهما، وحصل على الكارت الأصفر 5 مرات.

    ويُجيد هوساوي اللعب في مركزي خط الوسط المحوري، وأيضًا لاعب الوسط الذي يربط بين الدفاع والهجوم، والذي يُغطي مساحات واسعة من منطقة الخصم "بوكس تو بوكس".

    وينتهي عقد مراد هوساوي في صيف 2029، مما يدفع الخليج للمطالبة بمقابل مادي كبير، من أجل التخلي عن اللاعب الذي يمتلك عقدًا طويلًا مع الفريق الشرقي.

