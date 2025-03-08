خاص | "مقابلة غيرت حياتي" .. مذيعة الدوري الأمريكي أنتونيلا جونزاليس تكشف كواليس لقاءها الأول مع ميسي

مقابلة حصرية!

عندما ظهر ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي في كأس الدوريات في عام 2023، دخل كبديل ضد كروز أزول وشاهد فريق Liga MX يعادل النتيجة بعد 10 دقائق من ظهوره الأول مع الليزر. ثم، في اللمسة النهائية للمباراة، سدد اللاعب الأرجنتيني ركلة حرة رائعة ليحقق الفوز لميامي في مرحلة المجموعات من المسابقة.

ماذا بعد؟ أجرى أول مقابلة له في MLS مع Apple TV مع الصحفية أنتونيلا جونزاليس، التي تتذكر اللحظة بأنها "غيرت حياتها".

قالت جونزاليس: "بالنسبة لي، كانت تلك المقابلة التي أجريتها، المقابلة الأولى مع ميسي، هي أول مقابلة يقوم بها مع وسائل الإعلام. في المقابلة الأولى بعد ظهوره الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم". "كان لدي الفرصة لمقابلته بأفضل طريقة ممكنة، لأنه كان مثل فيلم هوليوودي في ذلك اليوم بالنسبة لي، لقد غيرت حياتي، وفهمت أنه مجرد شخص يريد أن يستمر في اللعب والاستمتاع باللعبة، وهو سعيد جدًا الآن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

منذ ذلك الحين، أتيحت لجونزاليس الفرصة لمقابلة الفائز بثماني كرات ذهبية مرات متعددة.

تقول: "ما يمكنني رؤيته من جانبه هو أنه لا يعاني من غرور الشهرة الكبيرة". "هو فقط يريد أن يستمر في اللعب، وهو شخص جيد جدًا".

متابعة مسيرته مع النادي الجنوبي بفلوريدا كانت متعة، لكن تأثيره على الدوري وثقافة أمريكا اللاتينية في MLS قد يكون ما يميز إرثه الحقيقي.

تقول: "علي أن أقول إنه طفل صغير يلعب ويستمتع باللعبة". "هذا ما يمكنني رؤيته عندما أكون بجانبه كصحفية ميدان. عندما يكون على مقاعد البدلاء، عندما لا يكون في التشكيلة الأساسية، يشاهد المباراة وكأنه متحمس مثل طفل صغير".

كمراسلة لـ MLS 360 en Espanol، تتمتع جونزاليس بخبرة في تغطية اللعبة من خلال عدسة فريدة، سواء في كرة القدم الأمريكية الجنوبية أو الإسبانية. مع MLS، شرعت في مهمة جديدة: لجعل المجتمعات اللاتينية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تتحمس للدوري.

تحدثت جونزاليس عن تأثير ميسي على الدوري، ونمو اللعبة اللاتينية الأمريكية داخل MLS والمزيد في الإصدار الأخير من Mic’d Up، وهي ميزة متكررة يتم من خلالها الاستفادة من وجهة نظر المذيعين والمحللين وغيرهم من النقاد حول حالة كرة القدم في الولايات المتحدة والخارج.

ملاحظة: تم تحرير هذه المقابلة بشكل طفيف للوضوح والاختصار.