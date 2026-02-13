أصبح فريق "ال تنانين الحمر" مرادفًا للتعاقدات الطموحة منذ استحواذه المثير للانتباه، لكن هارفي كشف أن حتى الأثرياء لديهم حدودهم في بطولة الدوري. كان شريف، الذي لفت الأنظار في فريق أنجيه الفرنسي، على رأس قائمة المرشحين للنادي قبل أن يتراجعوا عن الصفقة في اللحظة الأخيرة.

في النهاية، انتقل شريف إلى نادي فنربخشة التركي العملاق مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار)، وهو رقم كان سيحطم الرقم القياسي لانتقالات الدوري الإنجليزي لو أن وريكسهام مضى قدماً في الصفقة. على الرغم من توفر الأموال من الناحية الفنية، إلا أن الفريق الإداري في ملعب ريسكورس جراوند شعر أن حجم الاستثمار الهائل لا يتماشى مع استراتيجيتهم طويلة المدى.

وأوضح هارفي خلال ظهوره في بودكاستFearless in Devotion: "كان أحد اللاعبين الذين نظرنا إليهم وكان من المؤكد أنه سيكون في قمة الميزانية المتاحة لدينا". "وعندما أقول متاحة، أعني في حدود PSR، لذا فأنت محدود".