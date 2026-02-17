Getty/GOAL
ترجمه
مدير أعمال كريستيانو رونالدو، خورخي جيسوس، يقول إن الهلال يتمتع بـ"قوة اقتصادية أكبر" من النصر
لماذا أضرب رونالدو عن اللعب في الدوري السعودي للمحترفين
أذهل رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، عالم الرياضة عندما استبعد نفسه من المنافسة في الشرق الأوسط. بعد أن أصيب بخيبة أمل من قدرة الأندية المنافسة على إنفاق أكثر من نادي النصر - حيث كان انتقال كريم بنزيمة بين الاتحاد والهلال هو القشة التي قصمت ظهر البعير - غاب CR7 عن ثلاث مباريات.
عاد في الفوز 2-0 على الفتح، حيث يواصل سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته، مع انتهاء احتجاجه الاحترافي. زميله البرتغالي جيسوس سعيد بعودة اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى صفوف فريقه، ويمكنه، بسبب خبرته الشخصية، أن يفهم أسباب حجج رونالدو.
- Getty
يسوع يتفهم سبب إحباط رونالدو
قال يسوع: "لقد كنت بالفعل في الهلال. كنت في الجانب الآخر، لذا أعرف كيف يكون ذلك. لقد استفدت بالفعل من ذلك. لديهم قوة اقتصادية أكبر. عندما كنت هناك، استفدت كمدرب. هذا أمر طبيعي. النصر، بموارده المختلفة، عليه أن ينافس على المراكز الأولى. علينا أن نستمر في أن نكون أقوياء.
"لهذا السبب تم تعييني، لتقليص الفارق بين الهلال والنصر، من حيث الألقاب والنقاط. وهذا ما نقوم به. لدينا ثقة كبيرة في هيكلية النصر، وهي هيكلية تنجح شيئًا فشيئًا في تحقيق التوازن داخل المجموعة. ولكن ليس فقط مجموعة اللاعبين الذين يلعبون، بل أيضًا مجموعة خارج الملعب، فريق يدرك الصعوبات، فريق يعلم أنه سيواجه خصومًا يتمتعون بقوة اقتصادية أكبر، وليس بقوة رياضية".
رفضت الدوري السعودي للمحترفين ادعاءات رونالدو بأن منافسي النصر يتلقون معاملة تفضيلية، قائلة في بيان رسمي: "الدوري السعودي للمحترفين مبني على مبدأ بسيط: كل نادٍ يعمل بشكل مستقل وفقًا للقواعد نفسها.
"الأندية لها مجالس إدارتها الخاصة، ومسؤولوها التنفيذيون، وقيادتها الكروية. القرارات المتعلقة بالتعاقدات والإنفاق والاستراتيجية تقع على عاتق تلك الأندية، ضمن إطار مالي مصمم لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي. هذا الإطار ينطبق بالتساوي على جميع أندية الدوري.
لقد انخرط كريستيانو بشكل كامل مع النصر منذ وصوله ولعب دورًا مهمًا في نمو النادي وطموحاته. مثل أي منافس من النخبة، يريد الفوز. لكن لا يوجد فرد - مهما كان مهمًا - يحدد القرارات خارج ناديه".
رونالدو يتوق إلى الفوز بلقب كبير مع النصر
تم نصح رونالدو بأنه عليه "احترام الدوري أو المغادرة"، مع طرح أسئلة حول كيف يمكن لرجل يعمل بموجب أكثر العقود ربحًا في عالم كرة القدم أن يبرر رفضه القيام بعمله اليومي.
ومع ذلك، لطالما طالب نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق بأعلى المعايير من نفسه ومن حوله. إنه لا يتقبل أن يأتي في المركز الثاني، ولا يزال ينتظر أول لقب كبير له في الشرق الأوسط، بعد فوزه بكأس الأندية العربية عام 2023.
يعتقد جيسوس أنه قادر على تحقيق طموح رونالدو. وقد قال عن السعي وراء الجوائز المرموقة: "نحن في صراع على اللقب، ونحن متأخرون بنقطة واحدة عن المتصدر، وهو ما لم يتمكن النصر من تحقيقه. في السنوات الأخيرة، أنهى النصر الموسم متأخراً بـ 16 أو 14 نقطة عن المتصدر. هذا العام لا نريد أن يحدث ذلك، لا أعرف ماذا سيحدث. نحن واثقون من قدرتنا على المنافسة على المراكز الأولى حتى النهاية".
- Getty/GOAL
أخبار الانتقالات: هل سينتقل رونالدو هذا الصيف؟
سيخوض النصر مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي ضد أركاداج يوم الأربعاء، قبل أن يعود رونالدو وزملاؤه إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت على أرضهم أمام الحزم. ويأمل CR7 في تسجيل الأهداف في تلك المباراة وهو يسعى للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي.
ومع ذلك، هناك تساؤلات حول مستقبله على المدى الطويل. يتجه رونالدو نحو كأس عالم أخرى مع البرتغال، بصفته قائد منتخب بلاده، ولكن هناك بنود في عقده يمكن تفعيلها في فترة الانتقالات المقبلة. هناك تكهنات حول عودته إلى أوروبا، إلى جانب انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للانضمام إلى منافسه الأبدي ليونيل ميسي.
إعلان