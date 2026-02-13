مدرب ويجان يكشف عن مكالمة هاتفية مع مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

يهدف ويجان إلى الفوز على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع عندما يلتقي مع أرسنال في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن عليه أن يفعل ذلك بدون مدربه الدائم. تم تعيين ويلان كمدرب مؤقت بعد إقالة رايان لوي عقب الهزيمة الساحقة 6-1 أمام بيتربورو يونايتد. يحتل لاتيكس حالياً المركز الثالث من القاع في دوري الدرجة الأولى، وفاز بسبع مباريات فقط من أصل 30 مباراة خاضها حتى الآن.

كشف ويلان الآن أنه تحدث مع مدرب برينتفورد كيث أندروز، بعد أن لعب إلى جانب مدرب البيز خلال مسيرته الدولية مع منتخب جمهورية أيرلندا. يحتل برينتفورد حالياً المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق خمس نقاط فقط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع، ويعترف ويلان أن "أول شيء" فعله كان التحدث إلى زميله القديم.

وبالطبع، تعادل برينتفورد مع أرسنال 1-1 في منتصف الأسبوع، مما شكل ضربة قوية لفرص الغانرز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.