"جدير بخلافة محمد صلاح ولكن" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق ينصح يامال بعدم الانضمام إلى الدوري الإنجليزي!

وتابع مولينستين حديثه عن ضرورة أن يحرص يامال على ألا تخبو بريقه، مشيرًا إلى أن أسطورة برشلونة رونالدينيو كان من بين أولئك الذين كافحوا من أجل الاستمرار في القمة بعد أن وصلوا إلى قمة اللعبة.

وأضاف: "بلا شك، لامين يامال هو أكثر اللاعبين الواعدين في كرة القدم. من الجميل مشاهدته، فهو رائع في الملعب وما حققه حتى الآن في اللعبة مثير للإعجاب. أحيانًا تسير الأمور على ما يرام، وهذا ما حدث له حتى الآن مع برشلونة وإسبانيا. يبدو أنه شاب متزن، ومن المهم كيف يتفاعل محيطه معه ومع من حوله أيضًا، أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتعلمه من ميسي ونظرائه مثل تشافي وإنييستا وحتى كريستيانو رونالدو، هو العزيمة، العزيمة المستمرة على النجاح، الدافع المستمر للتحسن وعدم الاستسلام أبدًا. هذا أمر رائع ولا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه".

وأردف: "انظر إلى رونالدينيو. لقد قضى موسمين لا يصدقان مع برشلونة. كان تقريبًا رونالدو وميسي في شخص واحد. كان لديه المهارة والسرعة وكل شيء، وكان مشاهدته مثيرة دائمًا. لكنه لم يكن لديه العزيمة اللازمة للاستمرار، في النهاية، في مرحلة ما، وهذا شيء يجب على يامال التعامل معه، إذا لعبت على هذا المستوى العالي، في العديد من المباريات، في سن مبكرة، فقد يكون هناك عنصر من التعب الذهني. عليك أن تواصل اللعب، ومن الواضح أن كريستيانو رونالدو وميسي لم يتعرضا لأي إصابات طويلة الأمد، وهو أمر مهم للغاية. وتذكر أن ميسي ورونالدو تعرضا للركل من كل جانب وفي كل مكان، لكنهما لم يتعرضا لأي إصابات عضلية طويلة الأمد أو مشاكل في أوتار الركبة أو الرباط الصليبي الأمامي".