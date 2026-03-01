Getty
ترجمه
مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا يوجه رسالة قوية بشأن رودريغو وسط أنباء عن رحيله في الصيف
رودريغو غير متأثر بالشائعات
سارع أربيلوا إلى رفض أي إشارة إلى أن نجم سانتوس السابق زائد عن الحاجة في البرنابيو، خاصة مع تردد أنباء عن اهتمام عدة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية. تأتي هذه الدفاعات الحماسية في الوقت الذي يستمر فيه رودريغو في رؤية مستقبله الطويل الأمد في ريال مدريد موضع تساؤل، مع ظهور شائعات عن رحيله بشكل متوقع خلال كل فترة انتقالات.
ومع ذلك، يصر المهاجم البرازيلي على أنه لا يزال غير متأثر تمامًا بهذه الشائعات المستمرة. "أنا معتاد على ذلك؛ كل عام يقولون إنني سأغادر"، كشف رودريغو عند مناقشة التكهنات المستمرة طوال عام 2025. "خلال فترة الانتقالات، كنت أنتقل كل أسبوع إلى فريق مختلف. حتى أنني كنت أمزح مع والديّ وأصدقائي، قائلاً: "انظروا، اليوم أنا في هذا الفريق، وغدًا سأكون في ذاك الفريق". كنت في فريق مختلف كل أسبوع، لكن، كما قلت، كنت هادئًا جدًا من الناحية النفسية ولم يؤثر ذلك عليّ على الإطلاق. سأستمر في بذل قصارى جهدي كل يوم أرتدي فيه هذا القميص".
- Getty Images
رودريغو جاهز لمواجهة خيتافي
أربيلوا سعيد بعودة رودريغو للمشاركة في مباراة الاثنين ضد خيتافي. مع غياب النجم كيليان مبابي حالياً، دعم المدرب الإسباني عودة البرازيلي ليكون عاملاً مؤثراً في المباراة، مشيداً بالتنوع الهائل الذي يضفيه على الثلث الأخير من الملعب. وفي حديثه للصحافة قبل المباراة، قال المدرب: "رودريغو سيكون مهماً للغاية. كان كذلك قبل الإصابة ويمكن أن يكون لاعباً أساسياً وحاسماً. لقد أظهر جودته في ريال مدريد لسنوات عديدة.
"في الجناح الأيمن، الأيسر، في الهجوم... في المراكز الهجومية الثلاثة، يمكنه أن يقدم لنا ما لديه، الكثير من الجودة، رؤية اللعبة، الوصول إلى منطقة الجزاء. إنه لاعب متكامل للغاية، يصعب الدفاع ضده"، أضاف أربيلوا. "إنه يمنحنا العديد من الاحتمالات، وكنت أرغب بشدة في عودته حتى يضيف دقائق ويكتسب أهمية في الفريق".
المرونة التكتيكية ومستوى فينيسيوس جونيور
وأكد مدرب الفريق الأبيض أن خطته التكتيكية مصممة لتلائم المواهب الفريدة للاعبي فريقه بدلاً من إجبارهم على اتباع نظام صارم، مشدداً على أن قراراته تستند دائماً إلى متطلبات المباراة المحددة، وضمان وجود مكان لكل مهاجم من الطراز الرفيع في تشكيلته عندما يكون لائقاً ومتاحاً.
وأضاف أربيلوا: "الشيء الجيد هو أن اللاعبين، بقدراتهم وظروفهم المختلفة، يقدمون لنا أشياء مختلفة. عندما تجري تغييرات، لا تسحب لاعبًا من الملعب لأنه يؤدي بشكل سيئ، بل لأنك تريد أشياء أخرى. عودة رودريغو ستساهم في أشياء كثيرة في مراكز مختلفة، وهو في كل مركز يختلف عما لدينا".
كما انتهز الفرصة للإشادة بفينيسيوس جونيور، رغم أنه رفض أن ينسب الفضل لنفسه في الأداء الرائع الذي قدمه الجناح مؤخراً، قائلاً: "لا أعرف إذا كنت قد لمست مفتاحاً ما؛ الفضل يعود لفينيسيوس، الذي هو لاعب كرة قدم رائع. فضلي الوحيد هو أنني أعطيه الكثير من الثقة والحب".
مباراة واحدة في كل مرة بالنسبة لأربيلوا
تبدو خارطة الطريق للفترة المتبقية من الموسم صعبة، مع اقتراب مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. بينما يتحدث المشجعون بالفعل عن المعركة الوشيكة مع رجال بيب جوارديولا، يظل أربيلوا مركزًا بشدة على العقبات المحلية المباشرة، بدءًا من مباريات الدوري الإسباني ضد خيتافي وسيلتا فيغو.
وقال: "نحن نعلم مدى قوة خصمنا، الذي يدربه مدرب يستخرج دائمًا أفضل ما لدى لاعبيه. إنهم خصم صعب للغاية، قادر على خوض مباريات متقاربة للغاية وإجبارك على لعب أسلوبك الخاص. علينا أن نكون شديدو التركيز. نحن نتطلع حقًا للعب على أرضنا أمام جماهيرنا والحصول على النقاط الثلاث".
