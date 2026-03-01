مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا يوجه رسالة قوية بشأن رودريغو وسط أنباء عن رحيله في الصيف

سارع أربيلوا إلى رفض أي إشارة إلى أن نجم سانتوس السابق زائد عن الحاجة في البرنابيو، خاصة مع تردد أنباء عن اهتمام عدة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية. تأتي هذه الدفاعات الحماسية في الوقت الذي يستمر فيه رودريغو في رؤية مستقبله الطويل الأمد في ريال مدريد موضع تساؤل، مع ظهور شائعات عن رحيله بشكل متوقع خلال كل فترة انتقالات.

ومع ذلك، يصر المهاجم البرازيلي على أنه لا يزال غير متأثر تمامًا بهذه الشائعات المستمرة. "أنا معتاد على ذلك؛ كل عام يقولون إنني سأغادر"، كشف رودريغو عند مناقشة التكهنات المستمرة طوال عام 2025. "خلال فترة الانتقالات، كنت أنتقل كل أسبوع إلى فريق مختلف. حتى أنني كنت أمزح مع والديّ وأصدقائي، قائلاً: "انظروا، اليوم أنا في هذا الفريق، وغدًا سأكون في ذاك الفريق". كنت في فريق مختلف كل أسبوع، لكن، كما قلت، كنت هادئًا جدًا من الناحية النفسية ولم يؤثر ذلك عليّ على الإطلاق. سأستمر في بذل قصارى جهدي كل يوم أرتدي فيه هذا القميص".