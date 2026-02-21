Getty Images Sport
مدرب توتنهام المؤقت الجديد إيغور تودور يطلق تصريحات قوية حول الهبوط مع مواجهة توتنهام "وضع طارئ"
توتنهام يواجه خطر الهبوط بعد سلسلة نتائج سيئة
كان توتنهام يأمل في تحسين أدائه المحلي هذا الموسم، بعد فوزه بدوري أوروبا تحت قيادة المدرب السابق أنجي بوستيكوغلو قبل أن يتم إقالة المدرب اليوناني الأسترالي واستبداله بتوماس فرانك.
بدأ الدنماركي بداية جيدة، لكن سلسلة من النتائج السيئة أدت إلى تراجع توتنهام نحو مراكز الهبوط، حيث كانت آخر فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية يناير على كريستال بالاس. تم طرد فرانك بعد الهزيمة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، وتم تعيين تودور الذي يشتهر بقدرته على إخماد الحرائق وتغيير المواقف الصعبة.
إنها مغامرة كبيرة من قبل المسؤولين عن الفريق اللندني الشمالي، الذي يتقدم بفارق خمس نقاط فقط على وست هام يونايتد صاحب المركز 18 قبل مباريات نهاية الأسبوع. لا يزال توتنهام يعاني من قائمة إصابات طويلة للغاية، حيث لم يلعب جيمس ماديسون ولا ديجان كولوسيفسكي أي دقيقة في كرة القدم حتى الآن هذا الموسم. لاعبون مثل ويلسون أودوبيرت ومحمد كودوس ورودريغو بنتانكور وبن ديفيز ولوكاس بيرغفال وديستيني أودوجي وريتشارليسون وبيدرو بورو وسوزا غير متاحين حاليًا، بينما لا يزال كريستيان روميرو ينتظر ثلاث مباريات أخرى من عقوبة الإيقاف المحلية.
- Getty Images Sport
تودور غير متأثر بـ"الوضع الطارئ"
هناك الكثير من المشاكل التي يتعين على تيودور التعامل معها، لكن الكرواتي يقول إنه مقتنع بقدرات فريقه ويؤمن بقدرتهم على الابتعاد عن منطقة الخطر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي مؤتمره الصحفي قبل مباراة ديربي شمال لندن ضد أرسنال يوم الأحد، قال تودور: "ما رأيته هذا الأسبوع هو جودة اللاعبين. لدينا جودة هائلة في الفريق".
وعندما سُئل عما إذا كان توتنهام سيكون فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، أجاب ببساطة: "100٪".
وأضاف: "عندما تبدأ فترة الإعداد للموسم وتكون لديك 50 يومًا في فترة الإعداد ولديك 20 لاعبًا، بالطبع نرى الأسلوب. هذه حالة طارئة، حالة طارئة، عندما تحتاج إلى إيجاد ما يناسب 10 لاعبين زائد ثلاثة لاعبين بسرعة، وهذا أمر مختلف تمامًا".
المدرب الجديد لا ينظر إلى جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
من المؤكد أن مشجعي توتنهام قلقون من تراجع فريقهم في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تيودور كشف أنه لن يتابع ترتيب فريقه الجديد في الجدول من الآن وحتى نهاية الموسم، قائلاً إنه أكثر اهتماماً بالأداء.
وقال: "عندما أدرب، لا أشاهد الترتيب أبدًا. ربما يبدو هذا غريبًا. لا أشاهد مركزنا في الترتيب. إنها عملية. إذا سألتني عما سنشاهده يوم الأحد، أعتقد أننا سنشاهد شيئًا ملموسًا، شيئًا جيدًا سيحبه الناس".
تولى تودور مؤخرًا مسؤولية تدريب مارسيليا ولازيو ويوفنتوس، وفاز في 10 من أصل 24 مباراة قادها مع لا فيتشيا سينيورا من مارس 2025 قبل رحيله في أكتوبر من نفس العام.
- AFP
تودور يواجه بداية صعبة في ديربي شمال لندن
يمكن القول إن تودور لم يكن ليواجه مباراة أولى أكثر صعوبة كمدرب لتوتنهام، مع زيارة أرسنال يوم الأحد في ديربي شمال لندن. يحتل الغانرز حاليًا صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم تعثروا في آخر مباراة لهم، حيث أهدروا تقدمهم 2-0 ليتعادلوا مع وولفز المتعثر مساء الأربعاء.
بعد مباراة الديربي، سيقود تودور توتنهام في مباريات ضد فولهام وبالاس وليفربول ونوتنغهام فورست في بقية شهر مارس. كما لم يتحدد بعد منافسهم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث من المحتمل أن يكون كل من كلوب بروج وغالطة سراي ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد منافسيهم المحتملين.
