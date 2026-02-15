مدرب توتنهام السابق يوجه رسالة إلى إيغور تودور، حيث حث المدرب الجديد لفريق توتنهام على بناء فريق حول نجمين شابين

كتب ريدكناب، الذي درب توتنهام من 2008 إلى 2012 وقاد النادي إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في العصر الحديث، في صحيفة "ذا صن": "مع الإيمان، كل شيء ممكن. وسيكون ضخ الثقة التي يحتاجها لاعبو توتنهام أكبر مهمة للمدرب المؤقت إيغور تودور عندما يدخل إلى غرفة الملابس للقاء فريقه".

وأضاف: "الرسالة الموجهة إلى تودور الآن مشابهة لتلك التي استخدمتها عندما وصلت إلى وايت هارت لين في عام 2008. كان لدينا لاعبون رائعون، لكن ثقتهم بأنفسهم كانت في الحضيض بعد أن خسروا أول ثماني مباريات في الدوري.

"لذا كان أول ما فعلته هو رفع معنويات لوكا مودريتش وغاريث بيل وتذكيرهما بمدى براعتهم ومهاراتهم وما يمكنهما فعله للخصم. كان عليّ أن أجعل مودريتش يؤمن حقًا أنه لم يكن هناك من هو أفضل منه في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت. وكل شيء انبعث من الإيمان.

"لا يجب أن يخجل اللاعبون من العمل، والركض وراء كل كرة، ومواصلة المطاردة والضغط عندما يفقدونها."