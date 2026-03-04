Goal.com
مدرب توتنهام السابق يعتذر عن انتقاده اللاذع لبنجامين سيسكو وسط موجة أهداف مهاجم مانشستر يونايتد

اعتذر تيم شيروود، المدير الفني السابق لتوتنهام، عن انتقاداته السابقة لبنجامين سيسكو، في ظل تحسن أداء مهاجم مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك. بعد أن ادعى في وقت سابق أن سيسكو "ليس جيدًا بما يكفي" لنادٍ بحجم مانشستر يونايتد، اعترف شيروود بأن أداء اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الآونة الأخيرة أثبت أنه كان مخطئًا. وأشاد الخبير بـ"الموقف" الذي أظهره سيسكو خلال عودته القوية.

  • تحول دراماتيكي في مسار اللاعب الذي تبلغ قيمته 74 مليون جنيه إسترليني

    شيروود، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز كلاعب مع بلاكبيرن ودرب توتنهام في موسم 2013-14، اعتذر علنًا لسيسكو، معترفًا بأنه "أثبت خطأه" بفضل عودة السلوفيني القوية مؤخرًا.  في بودكاست BOYLE Sports وFooty Accumulators،No Tippy Tappy Football، اعترف بأن تقييمه السابق للاعب البالغ من العمر 22 عامًا كان قاسيًا للغاية. كان المدرب الذي تحول إلى محلل قد انتقد سابقًا أداء سيسكو خلال الأشهر الأخيرة المضطربة للنادي تحت قيادة روبن أموريم، حتى أنه ألمح إلى أن المهاجم "لا يجب أن يرتدي قميص مانشستر يونايتد مرة أخرى".

    بلغت الانتقادات الأولية ذروتها في مباراة التعادل 2-2 ضد بيرنلي في يناير، عندما طالب شيروود باستبدال سيسكو في الشوط الأول، قبل أن يسجل السلوفيني هدفين في الشوط الثاني. واجه سيسكو صعوبة في التكيف مع المتطلبات البدنية لكرة القدم الإنجليزية بعد رحيله المثير للانتباه عن نادي لايبزيغ. ومع ذلك، تغير المشهد في أولد ترافورد بشكل كبير منذ وصول كاريك، الذي نجح في دمج المهاجم في نظام يستفيد من قدراته البدنية الهائلة وسرعته.

  • benjamin-sesko(C)Getty Images

    "في البداية اعتقدت أنه سيصبح مثل ويغهورست"

    أدى تطور سيسكو التكتيكي وتحسن ثقته بنفسه على أرض الملعب إلى تغيير شيروود لرأيه. وقال في تصريحه: "لقد استندت في تقييمي إلى بنجامين سيسكو الذي رأيته يلعب تحت قيادة روبن أموريم – وهو مهاجم لم يرغب في الوقوف وتسديد ركلة جزاء في غريمسبي. حتى أشد مشجعي مانشستر يونايتد سيعترفون بأنه لم يكن على مستوى التوقعات العام الماضي. كنت أعتقد في البداية أنه سيكون مثل ووت فيغهورست تمامًا، وسيكون توقيعًا فاشلًا آخر للريد ديفلز، لكن ثبت أنني كنت مخطئًا وأنا مدين له باعتذار!"

  • تأثير كاريك والارتفاع الإحصائي

    تدعم الإحصائيات التفاؤل الجديد الذي أبداه شيروود. منذ وصوله من الدوري الألماني الصيف الماضي، سجل سيسكو تسعة أهداف في 25 مباراة في جميع المسابقات. لكن المقياس الأكثر دلالة هو كفاءته الأخيرة؛ فقد سجل سبعة من تلك الأهداف في آخر ثماني مباريات خاضها. يتزامن هذا التحسن بشكل مباشر مع تعيين كاريك، مما يشير إلى أن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق قد وجد المفتاح التكتيكي الذي فات سلفه.

  • Benjamin Sesko Manchester United Fulham 2025-26Getty

    جولة حاسمة لخط هجوم الشياطين الحمر

    يواجه سيسكو فترة حاسمة مع دخول يونايتد في نهاية الموسم. مع ارتفاع إنتاجيته، يتمثل التحدي الذي يواجه النجم السلوفيني في الحفاظ على هذه الميزة السريرية مع اشتداد ضغط السباق على المراكز الأربعة الأولى. بينما يستعدون لمواجهة نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك هذا الأربعاء، يسعى الشياطين الحمر، الذين يحتلون حالياً المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بشدة إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما أن كاريك لا يستبعد إمكانية المنافسة على اللقب في المرحلة الأخيرة.

