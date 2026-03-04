مدرب توتنهام السابق يعتذر عن انتقاده اللاذع لبنجامين سيسكو وسط موجة أهداف مهاجم مانشستر يونايتد

شيروود، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز كلاعب مع بلاكبيرن ودرب توتنهام في موسم 2013-14، اعتذر علنًا لسيسكو، معترفًا بأنه "أثبت خطأه" بفضل عودة السلوفيني القوية مؤخرًا. في بودكاست BOYLE Sports وFooty Accumulators،No Tippy Tappy Football، اعترف بأن تقييمه السابق للاعب البالغ من العمر 22 عامًا كان قاسيًا للغاية. كان المدرب الذي تحول إلى محلل قد انتقد سابقًا أداء سيسكو خلال الأشهر الأخيرة المضطربة للنادي تحت قيادة روبن أموريم، حتى أنه ألمح إلى أن المهاجم "لا يجب أن يرتدي قميص مانشستر يونايتد مرة أخرى".

بلغت الانتقادات الأولية ذروتها في مباراة التعادل 2-2 ضد بيرنلي في يناير، عندما طالب شيروود باستبدال سيسكو في الشوط الأول، قبل أن يسجل السلوفيني هدفين في الشوط الثاني. واجه سيسكو صعوبة في التكيف مع المتطلبات البدنية لكرة القدم الإنجليزية بعد رحيله المثير للانتباه عن نادي لايبزيغ. ومع ذلك، تغير المشهد في أولد ترافورد بشكل كبير منذ وصول كاريك، الذي نجح في دمج المهاجم في نظام يستفيد من قدراته البدنية الهائلة وسرعته.